https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/kalibaf-bunun-bedelini-odeyecekler-1107674175.html

Kalibaf: Bunun bedelini ödeyecekler

Kalibaf: Bunun bedelini ödeyecekler

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıyı kınayarak, sivillerin hedef alındığını savundu ve Washington... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T03:35+0300

2026-07-31T03:35+0300

2026-07-31T03:35+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

keşm adası

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Keşm Adası'na düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'yi sivilleri hedef almakla suçladı ve Washington yönetiminin 'bunun bedelini ödeyeceğini' ifade etti.Kalibaf, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin her geçen gün yeni suçlara imza attığını, Keşm Adası'nda sivillere ait konutların hedef alındığını, söz konusu saldırının Minab ve Lamerd'de işlendiğini iddia ettiği saldırıların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.ABD'nin savaş sahasında aldığı darbelerin intikamını masum sivillerden çıkardığını ifade eden Kalibaf, Washington'un bu eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını dile getirdi.Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun sabah saatlerinde Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda bir evin isabet aldığı, aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/arakci-sahte-bayrak-operasyonlarina-karsi-dikkatli-olunmasi-gerek-1107673845.html

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