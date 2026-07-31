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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/kalibaf-bunun-bedelini-odeyecekler-1107674175.html
Kalibaf: Bunun bedelini ödeyecekler
Kalibaf: Bunun bedelini ödeyecekler
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıyı kınayarak, sivillerin hedef alındığını savundu ve Washington... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T03:35+0300
2026-07-31T03:35+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
keşm adası
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Keşm Adası'na düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'yi sivilleri hedef almakla suçladı ve Washington yönetiminin 'bunun bedelini ödeyeceğini' ifade etti.Kalibaf, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin her geçen gün yeni suçlara imza attığını, Keşm Adası'nda sivillere ait konutların hedef alındığını, söz konusu saldırının Minab ve Lamerd'de işlendiğini iddia ettiği saldırıların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.ABD'nin savaş sahasında aldığı darbelerin intikamını masum sivillerden çıkardığını ifade eden Kalibaf, Washington'un bu eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını dile getirdi.Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun sabah saatlerinde Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda bir evin isabet aldığı, aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/arakci-sahte-bayrak-operasyonlarina-karsi-dikkatli-olunmasi-gerek-1107673845.html
i̇ran
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abd, i̇ran, keşm adası
abd, i̇ran, keşm adası

Kalibaf: Bunun bedelini ödeyecekler

03:35 31.07.2026
© AA / İran Meclis Başkanlığı/Handoutİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA / İran Meclis Başkanlığı/Handout
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıyı kınayarak, sivillerin hedef alındığını savundu ve Washington yönetiminin bunun karşılığını vereceğini söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Keşm Adası'na düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'yi sivilleri hedef almakla suçladı ve Washington yönetiminin 'bunun bedelini ödeyeceğini' ifade etti.
Kalibaf, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin her geçen gün yeni suçlara imza attığını, Keşm Adası'nda sivillere ait konutların hedef alındığını, söz konusu saldırının Minab ve Lamerd'de işlendiğini iddia ettiği saldırıların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.
ABD'nin savaş sahasında aldığı darbelerin intikamını masum sivillerden çıkardığını ifade eden Kalibaf, Washington'un bu eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını dile getirdi.
Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun sabah saatlerinde Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda bir evin isabet aldığı, aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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