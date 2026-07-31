https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/arakci-sahte-bayrak-operasyonlarina-karsi-dikkatli-olunmasi-gerek-1107673845.html
Arakçi: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerek
Arakçi: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır'ın güvenliğinin Tahran için öncelikli olduğunu belirterek, bölge ülkelerini İsrail'in barışı hedef alan planları ve... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T00:38+0300
2026-07-31T00:38+0300
2026-07-31T00:38+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır'da gemilere yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, Mısır'ın güvenliğinin İran açısından en üst düzeyde önem taşıdığını vurguladı ve İsrail'in bölgedeki provokatif girişimlerine karşı uyarıda bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:Arakçi, İsrail'in bölgesel barışı zayıflatmayı hedefleyen planlar yürüttüğünü savunarak, tüm ülkelerin 'sahte bayrak operasyonları' dahil olmak üzere bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.Ne olmuştu?Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.Mısır Bakanlar Kurulu ise bugün yaptığı açıklamada, ilk incelemelere göre yangının kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini bildirdi.ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yönelik dron saldırısının İran bağlantılı olup olmadığı yönündeki soruya, "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek." yanıtını vermişti.Trump, saldırının farklı bir grup tarafından gerçekleştirildiğinin ve bu grubun daha sonra kendilerinden özür dilediğinin öne sürüldüğünü belirterek, buna rağmen tanker saldırısına karşılık vermek zorunda olduklarını söylemişti.Öte yandan, Yemen'deki Husiler, Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddetti. Husiler, Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe gerektirecek bir durum bulunmadığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-bahreyndeki-abd-ussu-seyh-isa-ihalarla-vuruldu--1107673093.html
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Arakçi: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerek
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır'ın güvenliğinin Tahran için öncelikli olduğunu belirterek, bölge ülkelerini İsrail'in barışı hedef alan planları ve olası 'sahte bayrak operasyonlarına' karşı dikkatli olmaya çağırdı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır'da gemilere yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, Mısır'ın güvenliğinin İran açısından en üst düzeyde önem taşıdığını vurguladı ve İsrail'in bölgedeki provokatif girişimlerine karşı uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
"Mısır bölgede önemli bir dost ve ortaktır. Mısır'ın güvenliği bizim için en üst düzeyde önem taşımaktadır."
Arakçi, İsrail'in bölgesel barışı zayıflatmayı hedefleyen planlar yürüttüğünü savunarak, tüm ülkelerin 'sahte bayrak operasyonları' dahil olmak üzere bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.
Mısır Bakanlar Kurulu ise bugün yaptığı açıklamada, ilk incelemelere göre yangının kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yönelik dron saldırısının İran bağlantılı olup olmadığı yönündeki soruya, "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek." yanıtını vermişti.
Trump, saldırının farklı bir grup tarafından gerçekleştirildiğinin ve bu grubun daha sonra kendilerinden özür dilediğinin öne sürüldüğünü belirterek, buna rağmen tanker saldırısına karşılık vermek zorunda olduklarını söylemişti.
Öte yandan, Yemen'deki Husiler, Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddetti. Husiler, Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe gerektirecek bir durum bulunmadığını söylemişti.