https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/italya-futbolunun-efsanesi-franco-baresi-66-yasinda-hayatini-kaybetti-1107678608.html

İtalya futbolunun efsanesi Franco Baresi 66 yaşında hayatını kaybetti

İtalya futbolunun efsanesi Franco Baresi 66 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

AC Milan ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz savunmasından Franco Baresi, 66 yaşında öldü. Kariyerinin tamamını Milan'da geçiren ve kulübün simge isimlerinden... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T09:25+0300

2026-07-31T09:25+0300

2026-07-31T09:25+0300

spor

milano

ac milan futbol takımı

franco baresi

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İtalya futbolunun en önemli savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen AC Milan ve İtalya Milli Takımı'nın eski kaptanı Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.AC Milan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AC Milan'ın tüm tarihi Franco Baresi'nin vefatıyla gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve dürüstlüğü, kulübün DNA'sında sonsuza dek yaşayacak. Efsanevi 6 numaralı forması gibi..." ifadelerini kullandı.Kulüp, geçen yıl Baresi'nin akciğerindeki bir nodülün alınması için ameliyat olduğunu ve kanser uzmanlarının gözetiminde tedavi gördüğünü açıklamıştı.Baresi, şubat ayında düzenlenen Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde olimpiyat meşalesini taşıyan isimler arasında yer almıştı.Milan'ın sembol isimlerinden biriydiFranco Baresi, profesyonel futbol kariyerinin tamamını AC Milan'da geçirdi. Yaklaşık 20 yıllık kariyerinde kulübüyle 6 Serie A şampiyonluğu ve Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda 3 şampiyonluk kazandı.15 sezon boyunca takım kaptanlığını yapan Baresi, 1997 yılında futbolu bıraktı. Emekliliğinin ardından Milan, 6 numaralı formasını emekliye ayırarak kulüp tarihinde bu onura layık görülen ilk futbolcu olmasını sağladı.Dünya Kupası şampiyonu ve unutulmaz kaptanBaresi, 1982 yılında Dünya Kupası'nı kazanan İtalya Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Ayrıca 1994 Dünya Kupası'nda İtalya'yı kaptan olarak finale taşıdı. Brezilya'ya penaltılarla kaybedilen finalde penaltı kaçıran isimlerden biri olsa da, diz ameliyatından yalnızca 25 gün sonra 120 dakika sahada kalarak gösterdiği performans hafızalara kazındı.Savunma futboluna damga vurdu81 kez İtalya Milli Takımı formasını giyen Franco Baresi, sert müdahalelerden çok oyun zekası, pozisyon bilgisi ve geriden oyun kurma becerisiyle öne çıktı. Paolo Maldini, Alessandro Costacurta ve Mauro Tassotti ile oluşturduğu savunma hattı, Milan'ın tarihindeki en başarılı dönemlerden birine damga vurdu.Fabio Capello yönetimindeki Milan, Serie A'da 58 maç yenilmeyerek "Gli Invincibili" (Yenilmezler) lakabını kazanırken, bu başarının temel taşlarından biri de Baresi oldu.

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