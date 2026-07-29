https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/game-of-thrones-ve-james-bond-oyuncusu-tom-chadbon-hayatini-kaybetti-1107636031.html

Game of Thrones ve James Bond oyuncusu Tom Chadbon hayatını kaybetti

Game of Thrones ve James Bond oyuncusu Tom Chadbon hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Game of Thrones, Doctor Who ve Casino Royale gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında yaşamını yitirdi. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T14:23+0300

2026-07-29T14:23+0300

2026-07-29T14:23+0300

yaşam

james bond

game of thrones

tom chadbon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107631740_0:119:1550:991_1920x0_80_0_0_a37064174923558e270e9da4ae8ef44b.png

İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun birlikte çalıştığı Fantom Events'in sosyal medyası tarafından yapılan açıklamada Chadbon'un geçen hafta sonu yaşamını yitirdiği belirtildi. Şirketin açıklamasında, "Tom, Doctor Who, James Bond ve Game of Thrones başta olmak üzere çok sayıda televizyon dizisi ve filmdeki rolleriyle tanınan bir isimdi. Kendisiyle çalışmak her zaman büyük bir mutluluktu" ifadelerine yer verildi. Oyuncunun ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı.Uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyeriBedfordshire'ın Luton kentinde doğan Chadbon, televizyon ve sinemada karakter oyuncusu olarak uzun yıllar boyunca çok sayıda yapımda rol aldı.Oyuncu, Rebecca, Casulty, Bir Yabancıyla Dansi Ejderlerin Dünyası, Midsomer Cinayetleri gibi birçok televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.Tom Chadbon, Daniel Craig'in ilk kez James Bond karakterini canlandırdığı 2006 yapımı Casino Royale filminde de rol aldı.Oyuncunun en dikkat çeken performanslarından biri ise Doctor Who dizisinde oldu. Chadbon, 1979 yılında özel dedektif Duggan, 1986 yılında ise Merdeen karakterlerini canlandırdı.2017 yılında yayınlanan Game of Thrones'ta High Septon Maynard karakteriyle ekranlara geldi. Bu rol, oyuncunun son televizyon performanslarından biri oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/michael-schumacherin-saglik-durumuyla-ilgili-yeni-aciklama-onu-tekrar-gorebilecegimizi-sanmiyorum-1107631494.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

james bond, game of thrones, tom chadbon