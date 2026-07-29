https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/game-of-thrones-ve-james-bond-oyuncusu-tom-chadbon-hayatini-kaybetti-1107636031.html
Game of Thrones ve James Bond oyuncusu Tom Chadbon hayatını kaybetti
Game of Thrones ve James Bond oyuncusu Tom Chadbon hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Game of Thrones, Doctor Who ve Casino Royale gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında yaşamını yitirdi. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T14:23+0300
2026-07-29T14:23+0300
2026-07-29T14:23+0300
yaşam
james bond
game of thrones
tom chadbon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107631740_0:119:1550:991_1920x0_80_0_0_a37064174923558e270e9da4ae8ef44b.png
İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun birlikte çalıştığı Fantom Events'in sosyal medyası tarafından yapılan açıklamada Chadbon'un geçen hafta sonu yaşamını yitirdiği belirtildi. Şirketin açıklamasında, "Tom, Doctor Who, James Bond ve Game of Thrones başta olmak üzere çok sayıda televizyon dizisi ve filmdeki rolleriyle tanınan bir isimdi. Kendisiyle çalışmak her zaman büyük bir mutluluktu" ifadelerine yer verildi. Oyuncunun ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı.Uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyeriBedfordshire'ın Luton kentinde doğan Chadbon, televizyon ve sinemada karakter oyuncusu olarak uzun yıllar boyunca çok sayıda yapımda rol aldı.Oyuncu, Rebecca, Casulty, Bir Yabancıyla Dansi Ejderlerin Dünyası, Midsomer Cinayetleri gibi birçok televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.Tom Chadbon, Daniel Craig'in ilk kez James Bond karakterini canlandırdığı 2006 yapımı Casino Royale filminde de rol aldı.Oyuncunun en dikkat çeken performanslarından biri ise Doctor Who dizisinde oldu. Chadbon, 1979 yılında özel dedektif Duggan, 1986 yılında ise Merdeen karakterlerini canlandırdı.2017 yılında yayınlanan Game of Thrones'ta High Septon Maynard karakteriyle ekranlara geldi. Bu rol, oyuncunun son televizyon performanslarından biri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/michael-schumacherin-saglik-durumuyla-ilgili-yeni-aciklama-onu-tekrar-gorebilecegimizi-sanmiyorum-1107631494.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107631740_35:0:1516:1111_1920x0_80_0_0_279ba24bf9f257d2b7d90669ded212c9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
james bond, game of thrones, tom chadbon
james bond, game of thrones, tom chadbon
Game of Thrones ve James Bond oyuncusu Tom Chadbon hayatını kaybetti
Game of Thrones, Doctor Who ve Casino Royale gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında yaşamını yitirdi.
İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun birlikte çalıştığı Fantom Events'in sosyal medyası tarafından yapılan açıklamada Chadbon'un geçen hafta sonu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Şirketin açıklamasında, "Tom, Doctor Who, James Bond ve Game of Thrones başta olmak üzere çok sayıda televizyon dizisi ve filmdeki rolleriyle tanınan bir isimdi. Kendisiyle çalışmak her zaman büyük bir mutluluktu" ifadelerine yer verildi. Oyuncunun ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadı.
Uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyeri
Bedfordshire'ın Luton kentinde doğan Chadbon, televizyon ve sinemada karakter oyuncusu olarak uzun yıllar boyunca çok sayıda yapımda rol aldı.
Oyuncu, Rebecca, Casulty, Bir Yabancıyla Dansi Ejderlerin Dünyası, Midsomer Cinayetleri gibi birçok televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.
Tom Chadbon, Daniel Craig'in ilk kez James Bond karakterini canlandırdığı 2006 yapımı Casino Royale filminde de rol aldı.
Oyuncunun en dikkat çeken performanslarından biri ise Doctor Who dizisinde oldu. Chadbon, 1979 yılında özel dedektif Duggan, 1986 yılında ise Merdeen karakterlerini canlandırdı.
2017 yılında yayınlanan Game of Thrones'ta High Septon Maynard karakteriyle ekranlara geldi. Bu rol, oyuncunun son televizyon performanslarından biri oldu.