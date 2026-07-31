https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/istanbulda-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-iste-kapali-yollar-ve-alternatif-guzergahlar-1107679469.html

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T09:43+0300

2026-07-31T09:43+0300

2026-07-31T09:43+0300

türki̇ye

i̇stanbul

trafik

emniyet müdürlüğü

i̇spark

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bugün gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Saat 12.00'den itibaren bu yollar trafiğe kapalı olacakAçıklamaya göre, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar şu yollar araç trafiğine kapatılacak:Sürücüler bu alternatif güzergahları kullanabilecekTrafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik süresince sürücülerin belirtilen alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/resmi-gazetede-yayimlandi-binek-otomobillerde-asgari-maktu-otv-uygulamasi-1107679195.html

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i̇stanbul

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i̇stanbul, trafik, emniyet müdürlüğü, i̇spark