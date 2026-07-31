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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
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İstanbul'da bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bugün gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Saat 12.00'den itibaren bu yollar trafiğe kapalı olacakAçıklamaya göre, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar şu yollar araç trafiğine kapatılacak:Sürücüler bu alternatif güzergahları kullanabilecekTrafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik süresince sürücülerin belirtilen alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.
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i̇stanbul, trafik, emniyet müdürlüğü, i̇spark
i̇stanbul, trafik, emniyet müdürlüğü, i̇spark

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

09:43 31.07.2026
© Mustafa Mert Karacaİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© Mustafa Mert Karaca
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İstanbul'da bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında kapanacak yolları ve sürücüler için belirlenen alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bugün gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Saat 12.00'den itibaren bu yollar trafiğe kapalı olacak

Açıklamaya göre, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar şu yollar araç trafiğine kapatılacak:
Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı
TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti
TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler
Metin Oktay Caddesi'nin her iki istikameti
Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı

Sürücüler bu alternatif güzergahları kullanabilecek

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:
TEM Kuzey Yol
Büyükdere Caddesi
Azerbaycan Caddesi
Kemerburgaz Caddesi
Cendere Caddesi
Selçuklu Caddesi
Anadolu Caddesi
Gün Işığı Sokak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik süresince sürücülerin belirtilen alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.
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