https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/istanbulda-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-iste-kapali-yollar-ve-alternatif-guzergahlar-1107679469.html
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T09:43+0300
2026-07-31T09:43+0300
2026-07-31T09:43+0300
türki̇ye
i̇stanbul
trafik
emniyet müdürlüğü
i̇spark
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bugün gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Saat 12.00'den itibaren bu yollar trafiğe kapalı olacakAçıklamaya göre, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar şu yollar araç trafiğine kapatılacak:Sürücüler bu alternatif güzergahları kullanabilecekTrafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik süresince sürücülerin belirtilen alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/resmi-gazetede-yayimlandi-binek-otomobillerde-asgari-maktu-otv-uygulamasi-1107679195.html
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i̇stanbul, trafik, emniyet müdürlüğü, i̇spark
i̇stanbul, trafik, emniyet müdürlüğü, i̇spark
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul'da bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında kapanacak yolları ve sürücüler için belirlenen alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bugün gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Saat 12.00'den itibaren bu yollar trafiğe kapalı olacak
Açıklamaya göre, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar şu yollar araç trafiğine kapatılacak:
Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantı kuzeyden güneye dönüşler Metin Oktay Caddesi'nin her iki istikameti Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı
Sürücüler bu alternatif güzergahları kullanabilecek
Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik süresince sürücülerin belirtilen alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.