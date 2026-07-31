https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ispanya-basbakani-sanchez-ceutadaki-goc-dalgasi-egemenligimizin-ihlalidir-1107685726.html

İspanya Başbakanı Sanchez: Ceuta'daki göç dalgası egemenliğimizin ihlalidir

İspanya Başbakanı Sanchez: Ceuta'daki göç dalgası egemenliğimizin ihlalidir

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'ya yönelik kitlesel düzensiz göç girişiminin İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali olduğunu belirterek, düzensiz... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T14:20+0300

2026-07-31T14:20+0300

2026-07-31T14:20+0300

dünya

avrupa

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

fas

ceuta

yasa dışı göçmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104491805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8edf78daa637bfd95e79fbcc374c1a8.jpg

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas sınırındaki Ceuta'da yaşanan kitlesel düzensiz göç girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, olayın "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali" olduğunu söyledi.Sanchez, insan kaçakçılığı şebekelerinin İspanya Yüksek Mahkemesi'nin kararını kendi çıkarları doğrultusunda yorumladığını savunarak, yaşananların son dönemde yasa dışı göçün azaltılması yönünde elde edilen ilerlemeyi sekteye uğrattığını ifade etti.İspanya Başbakanı Sanchez, dün itibarıyla Ceuta'ya düzensiz yollarla giriş yapan göçmenlerin geri gönderilme sürecinin hızlandırıldığını belirtti.Fas makamlarına iş birliği için teşekkür eden Sanchez, yerel yetkililerin göçmenleri, ülkelerine dönebilmeleri için açık olan sınır kapıları konusunda bilgilendirdiğini söyledi.İspanya hükümetinin, yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesini güvence altına almak amacıyla yasal düzenlemelerde değişiklik gerekip gerekmediğini değerlendireceğini kaydeden Sanchez, Fas'tan da sınır güvenliği konusundaki çabalarını artırmasını istediklerini dile getirdi.Ne olmuştu?İspanya İçişleri Bakanlığı, son 24 saat içinde Fas'tan Ceuta'ya deniz ve kara yoluyla geçen kişi sayısının 49 bini aştığının tahmin edildiğini açıklamıştı.Krizin ardından İspanya hükümeti, Ceuta'da güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye sevk ederken, Sanchez hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurmuştu.Öte yandan Fas güvenlik güçleri de ülkenin kuzeyindeki Fenidek kentinden Ceuta'ya ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmeni engelledi. Bazı göçmenler gözaltına alınırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yuzlerce-yasa-disi-gocmenin-girisinden-sonra-italya-ve-ispanya-arasinda-schengen-ispanyaya-1107675147.html

fas

ceuta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, fas, ceuta, yasa dışı göçmen