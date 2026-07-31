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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/gazeteci-cem-kucuk-adliyeye-sevk-edildi-1107687156.html
Gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
Gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T14:57+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlandıGözaltındaki işlemleri tamamlanan Cem Küçük, sevk işlemleri öncesinde sağlık kontrolünden geçirildi.İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiSağlık kontrolünün ardından Cem Küçük, adli işlemlerinin sürdürülmesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/eda-ece-ve-kerem-bursin-adliyede-ifade-verdi-haluk-leventi-tanimiyorum-1107686236.html
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cem küçük, gözaltı
cem küçük, gözaltı

Gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi

14:57 31.07.2026
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Küçük, sevk öncesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandı

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Cem Küçük, sevk işlemleri öncesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi

Sağlık kontrolünün ardından Cem Küçük, adli işlemlerinin sürdürülmesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Eda Ece - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
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