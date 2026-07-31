https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/gazeteci-cem-kucuk-adliyeye-sevk-edildi-1107687156.html

Gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi

Gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T14:57+0300

2026-07-31T14:57+0300

2026-07-31T14:57+0300

türki̇ye

cem küçük

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102730/85/1027308521_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_4adf1a6902fb2c129faa7918fa7e8908.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla dün İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlandıGözaltındaki işlemleri tamamlanan Cem Küçük, sevk işlemleri öncesinde sağlık kontrolünden geçirildi.İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiSağlık kontrolünün ardından Cem Küçük, adli işlemlerinin sürdürülmesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/eda-ece-ve-kerem-bursin-adliyede-ifade-verdi-haluk-leventi-tanimiyorum-1107686236.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem küçük, gözaltı