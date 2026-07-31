https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/eda-ece-ve-kerem-bursin-adliyede-ifade-verdi-haluk-leventi-tanimiyorum-1107686236.html

Eda Ece ve Kerem Bürsin adliyede ifade verdi: 'Haluk Levent'i tanımıyorum'

Eda Ece ve Kerem Bürsin adliyede ifade verdi: 'Haluk Levent'i tanımıyorum'

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncular Eda... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T14:41+0300

2026-07-31T14:41+0300

2026-07-31T14:41+0300

türki̇ye

eda ece

kerem bürsin

haluk levent

ahbap derneği

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimlerden Eda Ece ile Kerem Bürsin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.Öğle saatlerinde adliyeye gelen İrem Helvacıoğlu ise gazetecilere, "İfadeye çağrıldım. İfademi vereceğim" açıklamasını yaptıktan sonra savcılık katına çıktı.Eda Ece: Haluk Levent'i tanımıyorumİfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan Eda Ece, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Ece, "Haluk Levent'i tanımıyorum ve Ahbap'a hiç bağış yapmadım" ifadelerini kullandı.Soruşturmanın kapsamı genişletildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildiği bildirildi.Operasyonlar ve adli süreç devam ediyorSoruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıklamıştı.Soruşturma kapsamında ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkilerinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar vermişti.Çok sayıda isim ifade verdiSoruşturma kapsamında daha önce Berna Laçin, Farah Zeynep Abdullah, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Feyza Altun, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu da İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.

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eda ece, kerem bürsin, haluk levent, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı