https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ukrayna-ordusu-bir-yolcu-otobusune-saldiri-en-az-8-yarali-1107685876.html

Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsüne saldırı: En az 8 yaralı

Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsüne saldırı: En az 8 yaralı

Sputnik Türkiye

Krasnodar-Donetsk seferini yapan bir yolcu otobüsü Ukrayna güçlerinin saldırısına uğradı. Saldırıda en az 8 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T15:27+0300

2026-07-31T15:27+0300

2026-07-31T14:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

krasnodar

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

yolcu otobüsü

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terör saldırısı

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Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) doğusunda sivil bir yolcu otobüsünü hedef alan bir saldırı gerçekleşti.Amvrosiyevka Bölge Başkanı İgor Lızov’un Rus medyasına yaptığı açıklamaya göre, Krasnodar - Donetsk seferini yapan bir otobüs, Kuteınykovo kasabası yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındı.Lızov, sabah saat 04.15 sularında meydana gelen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıda 8 ila 9 kişi yaralandı. Hedef alınan otobüs Krasnodar'dan Donetsk'e gitmekteydi" ifadelerini kullandı.Bölge başkanı ayrıca yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirtti.Yaralıların sağlık durumuBölge Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplam yaralı sayısının 8 olduğu doğrulandı.Bakanlık, yaralıların sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:Saldırının gerçekleştiği bölgede incelemeler sürerken, olayla ilgili detaylı tahkikat devam ediyor.

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rusya, krasnodar, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, yolcu otobüsü, terör, terör saldırısı