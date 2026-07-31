https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/disisleri-bakani-fidan-suudi-mevkidasi-bin-ferhanla-gorustu-1107699673.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü. İki bakanın devam eden çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin görüş alışverişinde... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/turkiyeden-japonyaya-taziye-mesaji-1107699317.html
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türkiye, suudi arabistan, suudi, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, savaş
türkiye, suudi arabistan, suudi, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, savaş
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü. İki bakanın devam eden çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.