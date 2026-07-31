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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü. İki bakanın devam eden çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin görüş alışverişinde... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/turkiyeden-japonyaya-taziye-mesaji-1107699317.html
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türkiye, suudi arabistan, suudi, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, savaş
türkiye, suudi arabistan, suudi, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, savaş

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la görüştü

23:49 31.07.2026
© AADışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü. İki bakanın devam eden çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
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