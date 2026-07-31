https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/disisleri-bakani-fidan-suudi-mevkidasi-bin-ferhanla-gorustu-1107699673.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü. İki bakanın devam eden çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin görüş alışverişinde... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T23:49+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler değerlendirildi.

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