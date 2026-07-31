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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ben-gvirden-gazze-anlasmasina-tepki-israil-icin-kabul-edilemez-1107692306.html
Ben-Gvir'den Gazze anlaşmasına tepki: İsrail için kabul edilemez
Ben-Gvir'den Gazze anlaşmasına tepki: İsrail için kabul edilemez
Sputnik Türkiye
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Barış Kurulu tarafından yayımlanan taslak anlaşmayı 'İsrail için kabul edilemez' olarak nitelendirerek... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T18:52+0300
2026-07-31T18:52+0300
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamasının ardından, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Hamas'a yönelik saldırılarını durduracak bir ateşkese bağlı kalmanın yeni saldırı planlarının önünü açabileceğini ileri süren Ben-Gvir, tehditlerini şöyle sürdürdü:Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini bildirmişti.Mladenov, İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesinin, silahların bırakılmasıyla "eş zamanlı ilerlemesi gerektiğine" dikkati çekmişti.Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini dile getirmişti.Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere sorumlu ve olumlu yaklaştıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-savas-iyi-gidiyor-abd-irani-agir-sekilde-vuruyor-1107689994.html
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itamar ben-gvir, nickolay mladenov, ortadoğu, gazze, i̇srail, hamas, gazze barış kurulu
itamar ben-gvir, nickolay mladenov, ortadoğu, gazze, i̇srail, hamas, gazze barış kurulu

Ben-Gvir'den Gazze anlaşmasına tepki: İsrail için kabul edilemez

18:52 31.07.2026
© AA / Mostafa Alkharouf Itamar Ben-Gvir
 Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA / Mostafa Alkharouf
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İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Barış Kurulu tarafından yayımlanan taslak anlaşmayı 'İsrail için kabul edilemez' olarak nitelendirerek, Gazze'ye yönelik saldırıların sürdürülmesini istedi.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamasının ardından, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
"Gazze Barış Kurulu tarafından yayınlanan taslak anlaşma İsrail için kabul edilemez." diyen Ben-Gvir, 7 Ekim 2023'teki saldırıları öne sürerek, "Hamaslı her unsuru öldürmekle yükümlü oldukları" iddiasını dillendirdi.
Hamas'a yönelik saldırılarını durduracak bir ateşkese bağlı kalmanın yeni saldırı planlarının önünü açabileceğini ileri süren Ben-Gvir, tehditlerini şöyle sürdürdü:

Gazze'de saldırılar sürmeli, Gazze'den tehciri teşvik etmeliyiz ve İsrail zafer kazanmalı.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini bildirmişti.
Mladenov, İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesinin, silahların bırakılmasıyla "eş zamanlı ilerlemesi gerektiğine" dikkati çekmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.
Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini dile getirmişti.
Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere sorumlu ve olumlu yaklaştıklarını açıklamıştı.
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