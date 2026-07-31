https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/ben-gvirden-gazze-anlasmasina-tepki-israil-icin-kabul-edilemez-1107692306.html

Ben-Gvir'den Gazze anlaşmasına tepki: İsrail için kabul edilemez

Ben-Gvir'den Gazze anlaşmasına tepki: İsrail için kabul edilemez

Sputnik Türkiye

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Barış Kurulu tarafından yayımlanan taslak anlaşmayı 'İsrail için kabul edilemez' olarak nitelendirerek... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T18:52+0300

2026-07-31T18:52+0300

2026-07-31T18:52+0300

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nickolay mladenov

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamasının ardından, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Hamas'a yönelik saldırılarını durduracak bir ateşkese bağlı kalmanın yeni saldırı planlarının önünü açabileceğini ileri süren Ben-Gvir, tehditlerini şöyle sürdürdü:Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini bildirmişti.Mladenov, İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesinin, silahların bırakılmasıyla "eş zamanlı ilerlemesi gerektiğine" dikkati çekmişti.Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini dile getirmişti.Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere sorumlu ve olumlu yaklaştıklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/trump-savas-iyi-gidiyor-abd-irani-agir-sekilde-vuruyor-1107689994.html

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itamar ben-gvir, nickolay mladenov, ortadoğu, gazze, i̇srail, hamas, gazze barış kurulu