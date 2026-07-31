Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/bati-seriada-gazze-senaryosu-endisesi-1107682657.html
Batı Şeria'da 'Gazze senaryosu' endişesi
Batı Şeria'da 'Gazze senaryosu' endişesi
Sputnik Türkiye
Netanyahu'nun Batı Şeria'da Gazze'ye benzer bir durum yaratmaya çalıştığını söyleyen Breijiya, bunun için iki farklı koldan girişimler olduğunun altını çizdi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T12:37+0300
2026-07-31T12:37+0300
dünya
ortadoğu
batı şeria
gazze
i̇srail
sputnik
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107552412_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_12358da1b41b15e9beeb7a2e6ad07815.jpg
Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu yetkilisi Hasan Breijiya, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin Batı Şeria'da durumu istikrarsızlaştırmak için sistematik adımlar attığını belirtti. Sputnik'e konuşan Breijiya, "İsrail yönetiminin aklındaki amaç, buradaki durumu Gazze Şeridi'nde gördüğümüz duruma tamamen benzer hale getirmek" dedi.Farklı taktikler kullanılsa da stratejik amacın aynı olduğunu vurgulayan Breijiya, "Taktiksel biçimlerdeki farklılığa rağmen stratejik sonuç ve görevler aynı, aşırılık yanlısı kabine, Filistin halkına tamamen bir yıkım dayatmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.İki koldan yürütülen planNetanyahu hükümetinin bölgede iki paralel yöntem izlediğini belirten yetkili, Gazze'de askeri baskı ve soykırım uygulamalarına başvurulurken, Batı Şeria'da ise yerleşimlerin genişletilmesi ve yerel topluluklara yönelik sistematik saldırılar yoluyla zorunlu göçün öncelik haline getirildiğini kaydetti. Breijiya, "Bu politikanın özü, herkesi topraklarını terk etmeye zorlayarak Filistinlilerin varlığını kökünden kazımaktır" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rus-ordusundan-ukrayna-limanlarina-ve-gemilerine-yonelik-yeni-bombardiman-1107678137.html
batı şeria
gazze
i̇srail
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107552412_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7aa9493772b1847b4300ffba17469f48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, batı şeria, gazze, i̇srail, sputnik, filistin
ortadoğu, batı şeria, gazze, i̇srail, sputnik, filistin

Batı Şeria'da 'Gazze senaryosu' endişesi

12:37 31.07.2026
© Issam RimawiBatı Şeria'da İsrail güçleri
Batı Şeria'da İsrail güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© Issam Rimawi
Abone ol
Netanyahu'nun Batı Şeria'da Gazze'ye benzer bir durum yaratmaya çalıştığını söyleyen Breijiya, bunun için iki farklı koldan girişimler olduğunun altını çizdi.
Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu yetkilisi Hasan Breijiya, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin Batı Şeria'da durumu istikrarsızlaştırmak için sistematik adımlar attığını belirtti.

Sputnik'e konuşan Breijiya, "İsrail yönetiminin aklındaki amaç, buradaki durumu Gazze Şeridi'nde gördüğümüz duruma tamamen benzer hale getirmek" dedi.

Farklı taktikler kullanılsa da stratejik amacın aynı olduğunu vurgulayan Breijiya, "Taktiksel biçimlerdeki farklılığa rağmen stratejik sonuç ve görevler aynı, aşırılık yanlısı kabine, Filistin halkına tamamen bir yıkım dayatmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

İki koldan yürütülen plan

Netanyahu hükümetinin bölgede iki paralel yöntem izlediğini belirten yetkili, Gazze'de askeri baskı ve soykırım uygulamalarına başvurulurken, Batı Şeria'da ise yerleşimlerin genişletilmesi ve yerel topluluklara yönelik sistematik saldırılar yoluyla zorunlu göçün öncelik haline getirildiğini kaydetti.

Breijiya, "Bu politikanın özü, herkesi topraklarını terk etmeye zorlayarak Filistinlilerin varlığını kökünden kazımaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами Минобороны в Московской области - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusundan Ukrayna limanlarına ve gemilerine yönelik yeni bombardıman
09:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала