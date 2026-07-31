Batı Şeria'da 'Gazze senaryosu' endişesi
© Issam RimawiBatı Şeria'da İsrail güçleri
© Issam Rimawi
Abone ol
Netanyahu'nun Batı Şeria'da Gazze'ye benzer bir durum yaratmaya çalıştığını söyleyen Breijiya, bunun için iki farklı koldan girişimler olduğunun altını çizdi.
Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu yetkilisi Hasan Breijiya, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin Batı Şeria'da durumu istikrarsızlaştırmak için sistematik adımlar attığını belirtti.
Sputnik'e konuşan Breijiya, "İsrail yönetiminin aklındaki amaç, buradaki durumu Gazze Şeridi'nde gördüğümüz duruma tamamen benzer hale getirmek" dedi.
Farklı taktikler kullanılsa da stratejik amacın aynı olduğunu vurgulayan Breijiya, "Taktiksel biçimlerdeki farklılığa rağmen stratejik sonuç ve görevler aynı, aşırılık yanlısı kabine, Filistin halkına tamamen bir yıkım dayatmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
Sputnik'e konuşan Breijiya, "İsrail yönetiminin aklındaki amaç, buradaki durumu Gazze Şeridi'nde gördüğümüz duruma tamamen benzer hale getirmek" dedi.
Farklı taktikler kullanılsa da stratejik amacın aynı olduğunu vurgulayan Breijiya, "Taktiksel biçimlerdeki farklılığa rağmen stratejik sonuç ve görevler aynı, aşırılık yanlısı kabine, Filistin halkına tamamen bir yıkım dayatmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
İki koldan yürütülen plan
Netanyahu hükümetinin bölgede iki paralel yöntem izlediğini belirten yetkili, Gazze'de askeri baskı ve soykırım uygulamalarına başvurulurken, Batı Şeria'da ise yerleşimlerin genişletilmesi ve yerel topluluklara yönelik sistematik saldırılar yoluyla zorunlu göçün öncelik haline getirildiğini kaydetti.
Breijiya, "Bu politikanın özü, herkesi topraklarını terk etmeye zorlayarak Filistinlilerin varlığını kökünden kazımaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Breijiya, "Bu politikanın özü, herkesi topraklarını terk etmeye zorlayarak Filistinlilerin varlığını kökünden kazımaktır" değerlendirmesinde bulundu.