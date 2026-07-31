https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/bati-seriada-gazze-senaryosu-endisesi-1107682657.html

Batı Şeria'da 'Gazze senaryosu' endişesi

Batı Şeria'da 'Gazze senaryosu' endişesi

Sputnik Türkiye

Netanyahu'nun Batı Şeria'da Gazze'ye benzer bir durum yaratmaya çalıştığını söyleyen Breijiya, bunun için iki farklı koldan girişimler olduğunun altını çizdi. 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T12:37+0300

2026-07-31T12:37+0300

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Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu yetkilisi Hasan Breijiya, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin Batı Şeria'da durumu istikrarsızlaştırmak için sistematik adımlar attığını belirtti. Sputnik'e konuşan Breijiya, "İsrail yönetiminin aklındaki amaç, buradaki durumu Gazze Şeridi'nde gördüğümüz duruma tamamen benzer hale getirmek" dedi.Farklı taktikler kullanılsa da stratejik amacın aynı olduğunu vurgulayan Breijiya, "Taktiksel biçimlerdeki farklılığa rağmen stratejik sonuç ve görevler aynı, aşırılık yanlısı kabine, Filistin halkına tamamen bir yıkım dayatmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.İki koldan yürütülen planNetanyahu hükümetinin bölgede iki paralel yöntem izlediğini belirten yetkili, Gazze'de askeri baskı ve soykırım uygulamalarına başvurulurken, Batı Şeria'da ise yerleşimlerin genişletilmesi ve yerel topluluklara yönelik sistematik saldırılar yoluyla zorunlu göçün öncelik haline getirildiğini kaydetti. Breijiya, "Bu politikanın özü, herkesi topraklarını terk etmeye zorlayarak Filistinlilerin varlığını kökünden kazımaktır" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rus-ordusundan-ukrayna-limanlarina-ve-gemilerine-yonelik-yeni-bombardiman-1107678137.html

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