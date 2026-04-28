İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İstanbul Boğazı büyük tehlike atlattı: Yalıya çarpmaya metreler kala durabildi
İstanbul Sarıyer'de konteyner gemisi Yeniköy önlerinde karaya oturdu. Sahildeki yalılara metreler kala durabilen gemi saatlerce süren çalışmalar sonrasında... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T10:53+0300
İstanbul Boğazı büyük tehlike atlattı: Yalıya çarpmaya metreler kala durabildi

10:53 28.04.2026
İstanbul Sarıyer'de konteyner gemisi Yeniköy önlerinde karaya oturdu. Sahildeki yalılara metreler kala durabilen gemi saatlerce süren çalışmalar sonrasında kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda dün gece büyük bir tehlikeden dönüldü. Yeniköy önlerinde konteyner yüklü gemi karaya oturdu. Gemi sahildeki yalılara metreler kala durdurulabilirken sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sonrasında kurtarılabildi.

Gemi trafiği Boğaz'da askıya alındı

Kılavuz kaptan alarak seyreden "KAPPA" isimli 148 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile balık adam ekibi ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun desteğiyle kurtarma çalışması başlattı.
Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda yüzdürülen gemi kurtarıldı. Geminin emniyetli alana alınmasının ardından Boğaz'da gemi trafiği saat 07.50 itibarıyla tekrar açıldı.
Sarıyer'de karaya oturan konteyner gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı
Sarıyer'de konteyner gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı
04:02
