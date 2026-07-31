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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/bakan-goktas-is-aile-yasami-dengesini-desteklemeye-devam-edecegiz-1107689372.html
Bakan Göktaş: İş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz
Bakan Göktaş: İş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, iş ve aile... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T17:14+0300
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aile ve gençlik fonu
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iş dünyası
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Paylaşımında Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/bakan-goktas-gurbetcileri-sinirda-karsiladi-onlar-bizim-gurur-kaynagimiz-1107371961.html
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, türkiye, aile, aile ve gençlik fonu, iş, iş yeri, iş dünyası
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, türkiye, aile, aile ve gençlik fonu, iş, iş yeri, iş dünyası

Bakan Göktaş: İş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz

17:14 31.07.2026
© AAMahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi destekleyen uygulamalara devam edeceklerini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda nisan ayında 24 haftaya çıkardığımız doğum izni süresi de bu yaklaşımımızın bir yansımasıdır. Aileyi merkeze alan politikalarımızla, medeniyetimizin temeli olan aile yapımızı güçlendirmeye ve iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
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