Bakan Göktaş: İş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda nisan ayında 24 haftaya çıkardığımız doğum izni süresi de bu yaklaşımımızın bir yansımasıdır. Aileyi merkeze alan politikalarımızla, medeniyetimizin temeli olan aile yapımızı güçlendirmeye ve iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz.