https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/bakan-goktas-gurbetcileri-sinirda-karsiladi-onlar-bizim-gurur-kaynagimiz-1107371961.html

Bakan Göktaş gurbetçileri sınırda karşıladı: 'Onlar bizim gurur kaynağımız'

Bakan Göktaş gurbetçileri sınırda karşıladı: 'Onlar bizim gurur kaynağımız'

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı. Göktaş, gurbetçilere Türk bayrağının yanı sıra... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yurda gelen gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı. Bakan Göktaş, gurbetçilere Türk bayrağının yanı sıra Edirne'nin yöresel lezzetlerinden tava ciğer, Meriç yer fıstığı, Kavala kurabiyesi ve badem ezmesi ikram etti.Bakan Göktaş, 22 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Kapıkule'den 1 milyon 130 bin yolcunun geçtiğini, günlük ortalama yolcu sayısının 47 bin 116 olduğunu ve 289 bin aracın giriş yaptığını açıkladı. Sınır kapılarındaki işlemlerin yaklaşık 38 dakikada tamamlandığını belirten Bakan Göktaş, ''Onlar bizim gurur kaynağımız. Sadece ülkemiz için değil, yaşadıkları ülkeler için de önemli bir değer taşıyor ve iki ülke arasında köprü vazifesi üstleniyorlar'' dedi.

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