https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/iran-bahreyndeki-abd-ussu-seyh-isa-ihalarla-vuruldu--1107673093.html

İran: Bahreyn’deki ABD üssü Şeyh İsa İHA'larla vuruldu

İran: Bahreyn’deki ABD üssü Şeyh İsa İHA'larla vuruldu

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn’deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde ABD’ye ait hedeflerin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu açıkladı. Saldırı... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T23:37+0300

2026-07-30T23:37+0300

2026-07-30T23:37+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

tahran

i̇ran devrim muhafızları

bahreyn

abd üssü

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

f-35

ortadoğu

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İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamada, “İran ordusuna ait insansız hava araçları, Bahreyn’deki Şeyh İsa üssünde elektrik jeneratörleri, navigasyon sistemleri ile ABD ordusuna ait idari ve destek altyapılarını hedef aldı” denildi.Devrim Muhafızları ayrıca, gün içinde Ürdün’deki El-Azrak Hava Üssü’nü de balistik füzelerle vurduklarını belirterek, üste bulunan üç F-35 savaş uçağı ve bazı ABD askerlerinin imha edildiğini öne sürdü.Saldırı, ABD’nin gece saatlerinde İran topraklarına ve İran’ın bölgedeki unsurlarına yönelik yeni bir hava harekatı gerçekleştirmesinin ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonlarda aralarında komuta merkezleri, füze ve İHA tesisleri, kıyı gözetleme ve savunma noktaları ile bazı deniz unsurlarının bulunduğu onlarca hedefin vurulduğunu bildirmişti.ABD, 8 Temmuz gecesi Tahran'ı Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarla suçlayarak İran’a karşı hava saldırılarını yeniden başlatmıştı. Tahran bu operasyonları, taraflar arasında çatışmanın sonlandırılmasını öngören ve üç hafta önce imzalanan mutabakatın ihlali olarak nitelendiriyor. İran, bu duruma karşılık olarak Orta Doğu’daki ABD hedeflerini vurduğunu belirtiyor.

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