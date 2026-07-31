https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/alman-basini-uzun-sureli-elektrik-kesintilerine-karsi-gizli-acil-durum-plani-hazirlaniyor-1107683404.html
Alman basını: Uzun süreli elektrik kesintilerine karşı gizli acil durum planı hazırlanıyor
Alman basını: Uzun süreli elektrik kesintilerine karşı gizli acil durum planı hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Alman Federal Ağ Ajansı'nın (Bundesnetzagentur), günler hatta haftalar sürebilecek elektrik arzı yetersizliği senaryolarına karşı 2024'ten bu yana bir acil durum platformu üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İşte detaylar...
2026-07-31T13:05+0300
2026-07-31T13:05+0300
2026-07-31T13:05+0300
dünya
almanya
elektrik kesintisi
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Alman BILD gazetesinin, Apollo News ve WELT tarafından ulaşılan belgelere dayandırdığı haberine göre, Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) 2024 yılından bu yana 'SiPlaS' (Sicherheitsplattform Strom/Elektrik Güvenlik Platformu) adlı bir sistem geliştiriyor.Habere göre platform, ülke genelinde günler veya haftalar sürebilecek olası elektrik arzı yetersizliği durumlarında büyük sanayi kuruluşlarının elektrik tüketiminin merkezi olarak yönetilmesini amaçlıyor.Kamuoyundan gizli tutulduğu iddiasıBILD'in aktardığı belgelere göre, projeye ilişkin planların kamuoyuna açıklanmaması özellikle tercih edildi. Belgelerde, planın yayımlanmasının toplumda 'gereksiz endişeye' yol açabileceği değerlendirmesinin yer aldığı öne sürüldü.Büyük tüketiciler sisteme kaydedilecekHabere göre yıllık en az 8 gigavat saat elektrik tüketen kimya, metal ve gıda sanayii gibi büyük işletmeler platforma kaydedilecek.Almanya'nın dört yüksek gerilim iletim sistemi işletmecisinden biri olan Amprion tarafından geliştirilen sistem sayesinde kriz anında devletin büyük elektrik tüketicilerinin kullanımını hızlı şekilde takip etmesi hedefleniyor.İddiaya göre olağanüstü bir arz sıkıntısı yaşanması halinde şirketlerden 24 saat ila üç gün önceden uyarılarak elektrik tüketimlerini azaltmaları istenebilecek. Böylece hastaneler, haneler ve diğer kritik altyapıların elektrik ihtiyacının korunması amaçlanıyor.BILD'in haberine göre Federal Ağ Ajansı ise şu anda Almanya'da böyle bir elektrik arzı yetersizliği bulunmadığını söyledi. Amprion'dan 2035 uyarısıÖte yandan iletim sistemi işletmecisi Amprion, önümüzdeki yıllarda rüzgar ve güneş üretiminin yetersiz kaldığı dönemlerde devreye girebilecek güvenilir santral kapasitesinin artırılması gerektiği uyarısında bulundu. Şirketin hesaplamalarına göre Almanya'nın 2035 yılına kadar yaklaşık 40 gigavat ilave güvenilir üretim kapasitesine ihtiyaç duyabileceği, ancak şu ana kadar yalnızca 12.5 gigavatlık kapasitenin planlandığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yuzlerce-yasa-disi-gocmenin-girisinden-sonra-italya-ve-ispanya-arasinda-schengen-ispanyaya-1107675147.html
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almanya, elektrik kesintisi, bild
almanya, elektrik kesintisi, bild
Alman basını: Uzun süreli elektrik kesintilerine karşı gizli acil durum planı hazırlanıyor
Alman Federal Ağ Ajansı'nın (Bundesnetzagentur), günler hatta haftalar sürebilecek elektrik arzı yetersizliği senaryolarına karşı 2024'ten bu yana bir acil durum platformu üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Alman BILD gazetesinin, Apollo News ve WELT tarafından ulaşılan belgelere dayandırdığı haberine göre, Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) 2024 yılından bu yana 'SiPlaS' (Sicherheitsplattform Strom/Elektrik Güvenlik Platformu) adlı bir sistem geliştiriyor.
Habere göre platform, ülke genelinde günler veya haftalar sürebilecek olası elektrik arzı yetersizliği durumlarında büyük sanayi kuruluşlarının elektrik tüketiminin merkezi olarak yönetilmesini amaçlıyor.
Kamuoyundan gizli tutulduğu iddiası
BILD'in aktardığı belgelere göre, projeye ilişkin planların kamuoyuna açıklanmaması özellikle tercih edildi. Belgelerde, planın yayımlanmasının toplumda 'gereksiz endişeye' yol açabileceği değerlendirmesinin yer aldığı öne sürüldü.
Büyük tüketiciler sisteme kaydedilecek
Habere göre yıllık en az 8 gigavat saat elektrik tüketen kimya, metal ve gıda sanayii gibi büyük işletmeler platforma kaydedilecek.
Almanya'nın dört yüksek gerilim iletim sistemi işletmecisinden biri olan Amprion tarafından geliştirilen sistem sayesinde kriz anında devletin büyük elektrik tüketicilerinin kullanımını hızlı şekilde takip etmesi hedefleniyor.
İddiaya göre olağanüstü bir arz sıkıntısı yaşanması halinde şirketlerden 24 saat ila üç gün önceden uyarılarak elektrik tüketimlerini azaltmaları istenebilecek. Böylece hastaneler, haneler ve diğer kritik altyapıların elektrik ihtiyacının korunması amaçlanıyor.
BILD'in haberine göre Federal Ağ Ajansı ise şu anda Almanya'da böyle bir elektrik arzı yetersizliği bulunmadığını söyledi.
Öte yandan iletim sistemi işletmecisi Amprion, önümüzdeki yıllarda rüzgar ve güneş üretiminin yetersiz kaldığı dönemlerde devreye girebilecek güvenilir santral kapasitesinin artırılması gerektiği uyarısında bulundu. Şirketin hesaplamalarına göre Almanya'nın 2035 yılına kadar yaklaşık 40 gigavat ilave güvenilir üretim kapasitesine ihtiyaç duyabileceği, ancak şu ana kadar yalnızca 12.5 gigavatlık kapasitenin planlandığı belirtiliyor.