https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/3-ilde-alevlerle-mucadele-evler-bosaltildi-yanginlar-suruyor-1107652132.html

3 ilde alevlerle mücadele: Evler boşaltıldı, yangınlar sürüyor

3 ilde alevlerle mücadele: Evler boşaltıldı, yangınlar sürüyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye, Antalya'nın Alanya ile Balıkesir'in Gömeç ve... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T09:35+0300

2026-07-30T09:35+0300

2026-07-30T09:57+0300

türki̇ye

muğla

alanya

edremit

seydikemer

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Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan orman yangınları nedeniyle ekipler havadan ve karadan yoğun mücadele yürütüyor. En kritik noktalardan biri olan Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün sabah tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 20 helikopter, 410 araç ve 1141 personelle müdahale edildi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahallede bulunan 408 hanede yaşayan 703 kişi tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi.Yangında 55 yapı zarar görürken, yangın bölgesinin Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yakın olması nedeniyle 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolu ise gece saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.Fethiye'de rüzgar alevleri büyüttüMuğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye personeli yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Balıkesir'de ikinci gün: Tahliyeler yapıldıBalıkesir'in Gömeç ve Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ikinci günde de havadan ve karadan müdahale devam ediyor.Yangınlarla mücadelede 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personel görev alıyor.Risk altında bulunan Ayvalık'ın Tıfıllar Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.210 ev tahliye edildiİlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ekiplerce havadan ve karadan müdahale yapılıyor.Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında, özellikle tepelik bölgelerde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.Yangın nedeniyle bölgede 210 ev ile yaklaşık 650 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.Kumluca'daki yangın kontrol altına alındıAntalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangını, gece boyunca süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel ile müdahale edildi.Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangında yaklaşık 50 hektarlık alan ile 15 hanenin zarar gördüğünü belirterek, "Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 hektarlık alan ile yaklaşık 15 hane zarar gördü, yangın bölgesinde tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdilik başka bir sıkıntı görünmüyor" dedi.Alanya'da mücadele ikinci günündeAntalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden destek vermeye başladı.Yangın nedeniyle 3 mahallede bulunan 45 konut tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/mugla-seydikemerde-orman-yangini-ruzgarla-buyudu-fethiye-antalya-yolu-ulasima-kapandi-1107623779.html

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muğla

alanya

edremit

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