3 ilde alevlerle mücadele: Evler boşaltıldı, yangınlar sürüyor
09:35 30.07.2026 (güncellendi: 09:57 30.07.2026)
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed3 ilde alevlerle mücadele: Evler boşaltıldı, yangınlar sürüyor
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed
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Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye, Antalya'nın Alanya ile Balıkesir'in Gömeç ve Edremit ilçelerinde söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, Kumluca yangını kontrol altına alındı. Çok sayıda mahallede tahliyeler gerçekleştirilirken, onlarca yapı zarar gördü.
Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan orman yangınları nedeniyle ekipler havadan ve karadan yoğun mücadele yürütüyor. En kritik noktalardan biri olan Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün sabah tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 20 helikopter, 410 araç ve 1141 personelle müdahale edildi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahallede bulunan 408 hanede yaşayan 703 kişi tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi.
© AA / Ali Rıza AkkırYangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
© AA / Ali Rıza Akkır
Yangında 55 yapı zarar görürken, yangın bölgesinin Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yakın olması nedeniyle 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılan Seydikemer-Antalya kara yolu ise gece saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.
Fethiye'de rüzgar alevleri büyüttü
© AA / Ali Rıza AkkırFethiye'de orman yangını çıktı
Fethiye'de orman yangını çıktı
© AA / Ali Rıza Akkır
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye personeli yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'de ikinci gün: Tahliyeler yapıldı
Balıkesir'in Gömeç ve Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ikinci günde de havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Yangınlarla mücadelede 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personel görev alıyor.
© AA / Edremit KaymakamlığıBalıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
© AA / Edremit Kaymakamlığı
Risk altında bulunan Ayvalık'ın Tıfıllar Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.
210 ev tahliye edildi
İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ekiplerce havadan ve karadan müdahale yapılıyor.
Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında, özellikle tepelik bölgelerde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle bölgede 210 ev ile yaklaşık 650 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.
Kumluca'daki yangın kontrol altına alındı
© AA / Mehmet ÇakmakAntalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
© AA / Mehmet Çakmak
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangını, gece boyunca süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel ile müdahale edildi.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangında yaklaşık 50 hektarlık alan ile 15 hanenin zarar gördüğünü belirterek, "Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 hektarlık alan ile yaklaşık 15 hane zarar gördü, yangın bölgesinde tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdilik başka bir sıkıntı görünmüyor" dedi.
Alanya'da mücadele ikinci gününde
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden destek vermeye başladı.
Yangın nedeniyle 3 mahallede bulunan 45 konut tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.