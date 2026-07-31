https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/aclik-siniri-asgari-ucretin-8-bin-lira-altinda-1107688565.html
Açlık sınırı, asgari ücretin 8 bin lira altında!
Açlık sınırı, asgari ücretin 8 bin lira altında!
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan'ın Gün Ortası programında aktardığı Türk-İş verilerine göre Temmuz 2026'da açlık sınırı 36 bin 940 TL'ye, yoksulluk sınırı... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T16:37+0300
2026-07-31T16:37+0300
2026-07-31T16:37+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Türk-İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Verileri ile gelir-harcama dengesine ilişkin kritik rakamları aktardı. Temmuz 2026 itibarıyla Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırının 36 bin 939 TL'ye yükseldiğini belirten Aslan, gıda harcaması ile birlikte barınma, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu aylık harcamaların toplam tutarını oluşturan yoksulluk sınırının ise 120 bin 325 TL olarak hesaplandığını söyledi.Rarpodan aktarımlar yapan Aslan, tek başına yaşayan bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin ise 47 bin 758 TL’ye ulaştığını dile getirdi. Temel gıda grubundaki fiyat artışlarının bu ayda da sürmesiyle dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarındaki aylık mutfak enflasyonu artış oranının Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,30 olduğunu vurgulayan Aslan; mutfak enflasyonunun son 12 ayda yüzde 39,85, yıllık ortalama bazda yüzde 40,60 ve 2026'nın ilk 7 ayında toplam yüzde 22,54 olarak gerçekleştiğini ifade etti.Asgari ücret açlık sınırının 8 bin lira altındaAslan, mevsim koşullarına rağmen sebze ve meyve fiyatlarında beklenen düşüşün yaşanmadığını, özellikle patates ve soğan fiyatlarındaki artış ile çay fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin mutfak bütçesini zorlamaya devam ettiğini kaydetti.28 bin 75 liralık asgari ücretin, açlık sınırının tam 8 bin 864 TL altında kaldığına ve tek başına bir çalışanın yaşama maliyetini karşılamaktan dahi uzak olduğuna dikkat çeken Aslan, tablonun son derece net olduğunu söyledi. Aslan, bir ailede sadece tek bir kişi asgari ücretle çalışıyorsa o evde gıda harcamasının dahi tam karşılanamadığını, çalışan insanın daha ayın başında; kirayı, faturayı, dolmuş parasını saymadan, daha ayın birinci gününe eksi 8 bin lirayla başladığını ifade etti.
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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Açlık sınırı, asgari ücretin 8 bin lira altında!
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan'ın Gün Ortası programında aktardığı Türk-İş verilerine göre Temmuz 2026'da açlık sınırı 36 bin 940 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 120 bin 325 TL'ye yükseldi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Türk-İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Verileri ile gelir-harcama dengesine ilişkin kritik rakamları aktardı. Temmuz 2026 itibarıyla Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırının 36 bin 939 TL'ye yükseldiğini belirten Aslan, gıda harcaması ile birlikte barınma, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu aylık harcamaların toplam tutarını oluşturan yoksulluk sınırının ise 120 bin 325 TL olarak hesaplandığını söyledi.
Rarpodan aktarımlar yapan Aslan, tek başına yaşayan bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin ise 47 bin 758 TL’ye ulaştığını dile getirdi. Temel gıda grubundaki fiyat artışlarının bu ayda da sürmesiyle dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarındaki aylık mutfak enflasyonu artış oranının Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,30 olduğunu vurgulayan Aslan; mutfak enflasyonunun son 12 ayda yüzde 39,85, yıllık ortalama bazda yüzde 40,60 ve 2026'nın ilk 7 ayında toplam yüzde 22,54 olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Asgari ücret açlık sınırının 8 bin lira altında
Aslan, mevsim koşullarına rağmen sebze ve meyve fiyatlarında beklenen düşüşün yaşanmadığını, özellikle patates ve soğan fiyatlarındaki artış ile çay fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin mutfak bütçesini zorlamaya devam ettiğini kaydetti.
28 bin 75 liralık asgari ücretin, açlık sınırının tam 8 bin 864 TL altında kaldığına ve tek başına bir çalışanın yaşama maliyetini karşılamaktan dahi uzak olduğuna dikkat çeken Aslan, tablonun son derece net olduğunu söyledi. Aslan, bir ailede sadece tek bir kişi asgari ücretle çalışıyorsa o evde gıda harcamasının dahi tam karşılanamadığını, çalışan insanın daha ayın başında; kirayı, faturayı, dolmuş parasını saymadan, daha ayın birinci gününe eksi 8 bin lirayla başladığını ifade etti.