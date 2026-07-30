https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ogrenci-affi-tbmmde-kabul-edildi-1107672462.html
Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
Sputnik Türkiye
TBMM'de öğrenci affı düzenlemesini içeren madde kabul edildi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T22:38+0300
2026-07-30T22:38+0300
2026-07-30T23:04+0300
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öğrenci affı kapsamı
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 282 sayılı YÖK Kanunu teklifinin öğrenci affına ilişkin 15. maddesi kabul edildi.Düzenlemeyle hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görenler ve kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de dahil olmak üzere çok sayıda öğrenci aftan yararlanabilecek.Ayrıca, kanun metninde yer almamasına rağmen TUS, DUS ve YDUS'u kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar, çift anadal öğrencileri, kapatılan ikinci öğretim programlarını tamamlayamayanlar ile ALES ve YÖKDİL puanıyla bir programa hak kazanıp başlayamayanların da daha sonra yayımlanacak 'Af Kanunu Uygulama İlkeleri' kapsamında aftan yararlanmasının planlandığı belirtildi.Öte yandan, denklik konusuna ilişkin herhangi bir düzenleme ise teklif kapsamında yer almadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/mecliste-13-madde-kabul-edildi-ogrenci-affi-akademisyenler-ve-vakif-universitelerine-yeni-kurallar-1107648058.html
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tbmm, türkiye, af, af teklifi, af yetkisi, öğrenci affı, öğrenci affı kapsamı
tbmm, türkiye, af, af teklifi, af yetkisi, öğrenci affı, öğrenci affı kapsamı
Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
22:38 30.07.2026 (güncellendi: 23:04 30.07.2026)
TBMM'de öğrenci affı düzenlemesini içeren madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 282 sayılı YÖK Kanunu teklifinin öğrenci affına ilişkin 15. maddesi kabul edildi.
Düzenlemeyle hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görenler ve kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de dahil olmak üzere çok sayıda öğrenci aftan yararlanabilecek.
Ayrıca, kanun metninde yer almamasına rağmen TUS, DUS ve YDUS'u kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar, çift anadal öğrencileri, kapatılan ikinci öğretim programlarını tamamlayamayanlar ile ALES ve YÖKDİL puanıyla bir programa hak kazanıp başlayamayanların da daha sonra yayımlanacak 'Af Kanunu Uygulama İlkeleri' kapsamında aftan yararlanmasının planlandığı belirtildi.
Öte yandan, denklik konusuna ilişkin herhangi bir düzenleme ise teklif kapsamında yer almadı.