https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/0850li-numaralar-uzerinden-yasa-disi-bahis-operasyonu-8-ilde-26-gozalti-1107680013.html

0850'li numaralar üzerinden yasa dışı bahis operasyonu: 8 ilde 26 gözaltı

0850'li numaralar üzerinden yasa dışı bahis operasyonu: 8 ilde 26 gözaltı

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 8 ilde, 0850'li numaralar üzerinden vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T10:05+0300

2026-07-31T10:05+0300

2026-07-31T10:05+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.Yürütülen soruşturmada, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarla yasa dışı bahis oynanmasını teşvik eden reklam ve yönlendirmeler yapıldığı belirlendi.Toplu mesaj panelleri kullanıldıEkipler, telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin edilen başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı telefon hatları üzerinden, şirketlerin kullanım yetkisi verdiği toplu mesaj gönderim panellerinin kullanıldığını tespit etti.Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri ile adresleri belirlendi.8 ilde eş zamanlı operasyonElde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

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numara, cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, bursa, i̇stanbul, ankara