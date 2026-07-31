https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/0850li-numaralar-uzerinden-yasa-disi-bahis-operasyonu-8-ilde-26-gozalti-1107680013.html
0850'li numaralar üzerinden yasa dışı bahis operasyonu: 8 ilde 26 gözaltı
0850'li numaralar üzerinden yasa dışı bahis operasyonu: 8 ilde 26 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 8 ilde, 0850'li numaralar üzerinden vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik... 31.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-31T10:05+0300
2026-07-31T10:05+0300
2026-07-31T10:05+0300
türki̇ye
numara
cumhuriyet başsavcılığı
gözaltı
bursa
i̇stanbul
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.Yürütülen soruşturmada, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarla yasa dışı bahis oynanmasını teşvik eden reklam ve yönlendirmeler yapıldığı belirlendi.Toplu mesaj panelleri kullanıldıEkipler, telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin edilen başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı telefon hatları üzerinden, şirketlerin kullanım yetkisi verdiği toplu mesaj gönderim panellerinin kullanıldığını tespit etti.Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri ile adresleri belirlendi.8 ilde eş zamanlı operasyonElde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/yargitay-noktayi-koydu-ayni-daire-iki-kisiye-satilirsa-hak-kimin-olacak-1107679819.html
türki̇ye
bursa
i̇stanbul
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
numara, cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, bursa, i̇stanbul, ankara
numara, cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, bursa, i̇stanbul, ankara
0850'li numaralar üzerinden yasa dışı bahis operasyonu: 8 ilde 26 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde, 0850'li numaralar üzerinden vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturmada, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarla yasa dışı bahis oynanmasını teşvik eden reklam ve yönlendirmeler yapıldığı belirlendi.
Toplu mesaj panelleri kullanıldı
Ekipler, telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin edilen başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı telefon hatları üzerinden, şirketlerin kullanım yetkisi verdiği toplu mesaj gönderim panellerinin kullanıldığını tespit etti.
Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri ile adresleri belirlendi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.