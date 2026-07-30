https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/yeni-partiye-24-saatte-1138-milyon-tl-bagis-1107672918.html

YENİ Parti'ye 24 saatte 113.8 Milyon TL bağış

YENİ Parti'ye 24 saatte 113.8 Milyon TL bağış

Sputnik Türkiye

YENİ Parti, dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişinin toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yaptığını açıkladı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T23:23+0300

2026-07-30T23:23+0300

2026-07-30T23:23+0300

poli̇ti̇ka

yeni parti

bağış

nakit

parti

siyasi parti

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107517324_0:275:1255:980_1920x0_80_0_0_e891c73371614c47744ff69e2edcc858.jpg

YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Ceylan, dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişinin partiye bağış yaptığını, toplam 113 milyon 841 bin 910 lira toplandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/264-eski-milletvekili-chpden-istifa-ettiklerini-duyurdu-yeni-partiye-destek-olacagiz--1107571917.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeni parti, bağış, nakit, parti, siyasi parti, özgür özel