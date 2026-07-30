https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/yeni-partiye-24-saatte-1138-milyon-tl-bagis-1107672918.html
YENİ Parti'ye 24 saatte 113.8 Milyon TL bağış
YENİ Parti'ye 24 saatte 113.8 Milyon TL bağış
Sputnik Türkiye
YENİ Parti, dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişinin toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yaptığını açıkladı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T23:23+0300
2026-07-30T23:23+0300
2026-07-30T23:23+0300
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siyasi parti
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YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Ceylan, dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişinin partiye bağış yaptığını, toplam 113 milyon 841 bin 910 lira toplandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/264-eski-milletvekili-chpden-istifa-ettiklerini-duyurdu-yeni-partiye-destek-olacagiz--1107571917.html
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yeni parti, bağış, nakit, parti, siyasi parti, özgür özel
yeni parti, bağış, nakit, parti, siyasi parti, özgür özel
YENİ Parti'ye 24 saatte 113.8 Milyon TL bağış
YENİ Parti, dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişinin toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yaptığını açıkladı.
YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında Ceylan, dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişinin partiye bağış yaptığını, toplam 113 milyon 841 bin 910 lira toplandığını duyurdu.