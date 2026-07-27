https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/264-eski-milletvekili-chpden-istifa-ettiklerini-duyurdu-yeni-partiye-destek-olacagiz--1107571917.html

264 eski milletvekili CHP'den istifa ettiklerini duyurdu: Yeni Parti'ye destek olacağız

264 eski milletvekili CHP'den istifa ettiklerini duyurdu: Yeni Parti'ye destek olacağız

Sputnik Türkiye

CHP'de önceki dönemlerde görev almış 2654 milletvekili ortak bir açıklama yaparak partiden istifa ettiklerini duyurdular. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T11:40+0300

2026-07-27T11:40+0300

2026-07-27T11:41+0300

türki̇ye

cumhuriyet halk partisi (chp)

yeni parti

chp

kemal anadol

önay alpago

ali akyıldız

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Önceki dönemlerde görev yapmış 264 CHP milletvekili hazırladıkları ortak bir açıklama ile CHP’den istifa ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada Yeni Parti'ye destek vereceklerini duyuran eski milletvekilleri "Halkımızın desteğiyle, CHP'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağımızı, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. Bir gün geri alana kadar geçici olarak ayrılma kararı aldıkYapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: . "Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönemler milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık. Yasalara aykırı olarak alınan butlan kararı; Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız. Yeni oluşuma destek veriyoruzAynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz. Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk’ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz. Halkımızın desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti’ye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.CHP’DEN İSTİFA EDENLERYapılan ortak açıklamada istifa eden önceki dönem CHP'li milletvekillerinin isimleri şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-chp-etkinligine-yonelik-iddialarla-ilgili-sorusturma-baslatti-1107562159.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), yeni parti, chp, kemal anadol, önay alpago, ali akyıldız