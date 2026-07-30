https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-unlu-sarkici-tan-tascinin-test-sonucu-belli-oldu-1107661674.html

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonucu belli oldu

Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonuçları negatif çıktı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T14:33+0300

2026-07-30T14:33+0300

2026-07-30T14:33+0300

yaşam

tan taşçı

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

test

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Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. Ünlü isim mayıs ayında gözaltına alınmış, kan, idrar ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum demiştiMayıs ayında gerçekleşen operasyonda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tan Taşçı, şu açıklamayı yapmıştı:"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde ikametimde arama gerçekleştirilmiştir. Öğle saatlerinde gözaltı kararını öğrenmemizin ardından, avukatımla birlikte Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na kendi irademle müracaat ettim. SEGBİS sistemi üzerinden ifadem alınmış olup, sonrasında serbest bırakıldım. Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-ilyas-yalcintas-dahil-bircok-isim-pozitif-cikti-1107584154.html

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tan taşçı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, test