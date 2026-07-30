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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-unlu-sarkici-tan-tascinin-test-sonucu-belli-oldu-1107661674.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonucu belli oldu
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonuçları negatif çıktı. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T14:33+0300
2026-07-30T14:33+0300
yaşam
tan taşçı
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
test
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Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. Ünlü isim mayıs ayında gözaltına alınmış, kan, idrar ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum demiştiMayıs ayında gerçekleşen operasyonda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tan Taşçı, şu açıklamayı yapmıştı:"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde ikametimde arama gerçekleştirilmiştir. Öğle saatlerinde gözaltı kararını öğrenmemizin ardından, avukatımla birlikte Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na kendi irademle müracaat ettim. SEGBİS sistemi üzerinden ifadem alınmış olup, sonrasında serbest bırakıldım. Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-ilyas-yalcintas-dahil-bircok-isim-pozitif-cikti-1107584154.html
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tan taşçı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, test
tan taşçı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, test

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonucu belli oldu

14:33 30.07.2026
© İHATan Taşçı
Tan Taşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© İHA
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonuçları negatif çıktı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. Ünlü isim mayıs ayında gözaltına alınmış, kan, idrar ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum demişti

Mayıs ayında gerçekleşen operasyonda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tan Taşçı, şu açıklamayı yapmıştı:
"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde ikametimde arama gerçekleştirilmiştir. Öğle saatlerinde gözaltı kararını öğrenmemizin ardından, avukatımla birlikte Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na kendi irademle müracaat ettim. SEGBİS sistemi üzerinden ifadem alınmış olup, sonrasında serbest bırakıldım. Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim."
İlyas Yalçıntaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: İlyas Yalçıntaş dahil birçok isim pozitif çıktı
27 Temmuz, 21:13
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