https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/uefa-fifayi-boykot-etti-dunya-kupasi-satilik-degildir-1107669537.html
UEFA, FIFA'yı boykot etti: 'Dünya Kupası satılık değildir'
UEFA, FIFA'yı boykot etti: 'Dünya Kupası satılık değildir'
Sputnik Türkiye
UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası organizasyonunun bazı bölümlerini ABD merkezli özel yatırım şirketlerine satma planlarını hayata geçirmesi... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T19:06+0300
2026-07-30T19:06+0300
2026-07-30T19:06+0300
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fifa başkanı gianni infantino
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UEFA'ya üye 55 ülkenin tamamı, gelecekteki Dünya Kupaları ve diğer FIFA organizasyonlarına katılmama yönünde ortak karar aldı. UEFA, yaptığı açıklamada FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası organizasyonunun bazı bölümlerini ABD merkezli özel yatırım şirketlerine satma planlarını 'oy birliğiyle ve açık şekilde reddettiklerini' duyurdu.Yaklaşık iki saat süren olağanüstü toplantının ardından alınan karar, Avrupa futbolunda FIFA'ya karşı benzeri görülmemiş bir tepki olarak değerlendirildi.UEFA'nın açıklamasında, ''Dünya Kupası bir yatırım ürünü olarak görülemez. Bu organizasyon, nesiller boyunca futbolcular, milli takımlar ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar tarafından oluşturulmuş, futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Hiçbir bölümü özel yatırımcılara devredilmemelidir. Dünya Kupası satılık değildir'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/fifa-ve-uefa-baskani-tff-baskani-ibrahim-haciosmanoglunu-tebrik-etti-1086051698.html
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fifa, uefa, dünya kupası, futbol, futbol maçı, i̇ngiltere futbol federasyonu, avrupa futbol şampiyonası, gianni infantino, fifa başkanı gianni infantino, aleksander ceferin
fifa, uefa, dünya kupası, futbol, futbol maçı, i̇ngiltere futbol federasyonu, avrupa futbol şampiyonası, gianni infantino, fifa başkanı gianni infantino, aleksander ceferin
UEFA, FIFA'yı boykot etti: 'Dünya Kupası satılık değildir'
UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası organizasyonunun bazı bölümlerini ABD merkezli özel yatırım şirketlerine satma planlarını hayata geçirmesi halinde, FIFA tarafından düzenlenen tüm organizasyonları boykot etme kararı aldı.
UEFA'ya üye 55 ülkenin tamamı, gelecekteki Dünya Kupaları ve diğer FIFA organizasyonlarına katılmama yönünde ortak karar aldı.
UEFA, yaptığı açıklamada FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası organizasyonunun bazı bölümlerini ABD merkezli özel yatırım şirketlerine satma planlarını 'oy birliğiyle ve açık şekilde reddettiklerini' duyurdu.
Yaklaşık iki saat süren olağanüstü toplantının ardından alınan karar, Avrupa futbolunda FIFA'ya karşı benzeri görülmemiş bir tepki olarak değerlendirildi.
UEFA'nın açıklamasında, ''Dünya Kupası bir yatırım ürünü olarak görülemez. Bu organizasyon, nesiller boyunca futbolcular, milli takımlar ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar tarafından oluşturulmuş, futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Hiçbir bölümü özel yatırımcılara devredilmemelidir. Dünya Kupası satılık değildir'' denildi.