https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/uefa-fifayi-boykot-etti-dunya-kupasi-satilik-degildir-1107669537.html

UEFA, FIFA'yı boykot etti: 'Dünya Kupası satılık değildir'

UEFA, FIFA'yı boykot etti: 'Dünya Kupası satılık değildir'

Sputnik Türkiye

UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası organizasyonunun bazı bölümlerini ABD merkezli özel yatırım şirketlerine satma planlarını hayata geçirmesi... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T19:06+0300

2026-07-30T19:06+0300

2026-07-30T19:06+0300

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fifa başkanı gianni infantino

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UEFA'ya üye 55 ülkenin tamamı, gelecekteki Dünya Kupaları ve diğer FIFA organizasyonlarına katılmama yönünde ortak karar aldı. UEFA, yaptığı açıklamada FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası organizasyonunun bazı bölümlerini ABD merkezli özel yatırım şirketlerine satma planlarını 'oy birliğiyle ve açık şekilde reddettiklerini' duyurdu.Yaklaşık iki saat süren olağanüstü toplantının ardından alınan karar, Avrupa futbolunda FIFA'ya karşı benzeri görülmemiş bir tepki olarak değerlendirildi.UEFA'nın açıklamasında, ''Dünya Kupası bir yatırım ürünü olarak görülemez. Bu organizasyon, nesiller boyunca futbolcular, milli takımlar ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar tarafından oluşturulmuş, futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Hiçbir bölümü özel yatırımcılara devredilmemelidir. Dünya Kupası satılık değildir'' denildi.

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