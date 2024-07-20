https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/fifa-ve-uefa-baskani-tff-baskani-ibrahim-haciosmanoglunu-tebrik-etti-1086051698.html

FIFA ve UEFA Başkanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

FIFA ve UEFA Başkanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Sputnik Türkiye

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T11:11+0300

2024-07-20T11:11+0300

2024-07-20T11:11+0300

spor

uefa

fifa

fifa başkanı gianni infantino

gianni infantino

ibrahim hacıosmanoğlu

türkiye futbol federasyonu (tff)

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FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.FIFA Başkanı Gianni Infantino tebrik mesajında "Sevgili başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmeniz nedeniyle en sıcak selamlarımı ve en içten tebriklerimi iletiyorum. Bu güzel oyunun Türkiye'deki gelişiminde bilginiz, liderliğiniz, tutkunuz ve tecrübeniz şüphesiz önemli bir rol oynayacaktır. Ülke futbolunuzun potansiyeline inanıyorum, bu hedeflere ulaşmak için kişisel desteğime ve FIFA'nın yardımına güvenebilirsiniz. Sporumuzu, gelişimini ve tanıtımını tartışmak isterseniz FIFA'nın kapıları her zaman size açıktır. Ayrıca İcra Kurulu Üyelerinize tebriklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'de futbolun geleceği için kalıcı miras bırakmak ve buna tanıklık etmek için sizlere ve ekibinize tüm zorluklara karşı iyi şans ve başarılar diliyorum. Sizinle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Başarı, sağlık ve esenlikler diliyorum" diye konuştu.

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uefa, fifa, fifa başkanı gianni infantino, gianni infantino, ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff)