https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/turk-is-aclik-ve-yoksulluk-siniri-aciklandi-1106887505.html

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Sputnik Türkiye

Türk-İş, haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 35 bin 759 lira oldu. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T15:25+0300

2026-06-30T15:25+0300

2026-06-30T15:25+0300

ekonomi̇

türk-i̇ş

açlık sınırı

yoksulluk sınırı

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TÜRK-İŞ, haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 35.758,88 liraya yükseldi. Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 116.478,40 liraya çıktı.Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248,50 lira olarak hesaplandı.TÜRK-İŞ verilerine göre, açlık sınırı geçen yılın haziran ayında 26.115,18 lira, bu yılın mayıs ayında ise 35.174,85 lira düzeyindeydi. Yoksulluk sınırı aynı dönemlerde sırasıyla 85.065,75 lira ve 114.576,10 lira olarak kaydedilmişti.Temel gıdada yükseliş sınırlı kaldıTÜRK-İŞ açıklamasında, haziran ayında marketlerde temel gıda ürünlerinin fiyatlarının önceki aylara göre daha sakin bir seyir izlediği ve mutfak enflasyonundaki artış hızının yavaşladığı belirtildi. Ancak fiyatların eskisi kadar hızlı artmamasının vatandaşın mutfağını rahatlatmaya yetmediği vurgulanarak, sorunun artık yalnızca fiyatların ne kadar arttığı değil, fiyatların ulaştığı yüksek seviye olduğu ifade edildi.Alım gücü zayıfladıAçıklamada, asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasının milyonlarca çalışanın alım gücünü daha da zayıflattığı kaydedildi. Maaşlı çalışanların aynı gelirle her geçen ay daha az ürün alabilir hale geldiği, birçok ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirtildi. Mutfak enflasyonu verileri artıştaMutfak enflasyonu verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı aylık bazda yüzde 1,66, on iki aylık bazda yüzde 36,93 oranında arttı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,44, altı aylık artış oranı ise yüzde 18,63 olarak gerçekleşti.

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türk-i̇ş, açlık sınırı, yoksulluk sınırı