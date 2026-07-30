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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/trump-sira-bizde-onlara-cok-sert-vuracagiz-1107647284.html
Trump: Sıra bizde, onlara çok sert vuracağız
Trump: Sıra bizde, onlara çok sert vuracağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD güçlerine yönelik füze saldırısı girişiminin ardından "Artık vurma sırası bizde" diyerek Washington'ın İran'a "çok sert"... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T00:07+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
irna
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, artık İran'ı vurma sırasının ABD'ye geldiğini belirterek, Washington'ın 'çok sert' karşılık vereceğini söyledi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Trump, İran’a yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini istediğini dile getirdi.İran'ın Çin'den 400 roket rampası alacağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ABD Başkanı, "Bu benim için şaşırtıcı olurdu. (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Bana bu işe karışmayacağını söylemişti. Benim oldukça hayal kırıklığına uğrayacağımı biliyor." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trumptan-zelenskiye-ukraynadaki-savasi-bitirmen-gerekiyor-1107647049.html
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abd, donald trump, i̇ran, irna, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, donald trump, i̇ran, irna, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

Trump: Sıra bizde, onlara çok sert vuracağız

00:07 30.07.2026 (güncellendi: 00:31 30.07.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinTrump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD güçlerine yönelik füze saldırısı girişiminin ardından "Artık vurma sırası bizde" diyerek Washington'ın İran'a "çok sert" karşılık vereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, artık İran'ı vurma sırasının ABD'ye geldiğini belirterek, Washington'ın 'çok sert' karşılık vereceğini söyledi.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Bu arada onlara çok sert vuracağız çünkü artık vurma sırası bizde. Bunun geleceğini biliyorlar. Bunu yapmamamız için bize yalvarıyorlar ama biliyorsunuz, dün gece ateş açmayı denediler. Bu yüzden sıra bizde. Bir noktada bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz. Ancak onlara çok sert vuracağız.
Trump, İran’a yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini istediğini dile getirdi.
İran'ın Çin'den 400 roket rampası alacağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ABD Başkanı, "Bu benim için şaşırtıcı olurdu. (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Bana bu işe karışmayacağını söylemişti. Benim oldukça hayal kırıklığına uğrayacağımı biliyor." diye konuştu.
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