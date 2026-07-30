https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/trump-sira-bizde-onlara-cok-sert-vuracagiz-1107647284.html
Trump: Sıra bizde, onlara çok sert vuracağız
Trump: Sıra bizde, onlara çok sert vuracağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD güçlerine yönelik füze saldırısı girişiminin ardından "Artık vurma sırası bizde" diyerek Washington'ın İran'a "çok sert"... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T00:07+0300
2026-07-30T00:07+0300
2026-07-30T00:31+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
irna
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, artık İran'ı vurma sırasının ABD'ye geldiğini belirterek, Washington'ın 'çok sert' karşılık vereceğini söyledi.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Trump, İran’a yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini istediğini dile getirdi.İran'ın Çin'den 400 roket rampası alacağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ABD Başkanı, "Bu benim için şaşırtıcı olurdu. (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Bana bu işe karışmayacağını söylemişti. Benim oldukça hayal kırıklığına uğrayacağımı biliyor." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/trumptan-zelenskiye-ukraynadaki-savasi-bitirmen-gerekiyor-1107647049.html
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abd, donald trump, i̇ran, irna, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, donald trump, i̇ran, irna, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
Trump: Sıra bizde, onlara çok sert vuracağız
00:07 30.07.2026 (güncellendi: 00:31 30.07.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD güçlerine yönelik füze saldırısı girişiminin ardından "Artık vurma sırası bizde" diyerek Washington'ın İran'a "çok sert" karşılık vereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, artık İran'ı vurma sırasının ABD'ye geldiğini belirterek, Washington'ın 'çok sert' karşılık vereceğini söyledi.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Bu arada onlara çok sert vuracağız çünkü artık vurma sırası bizde. Bunun geleceğini biliyorlar. Bunu yapmamamız için bize yalvarıyorlar ama biliyorsunuz, dün gece ateş açmayı denediler. Bu yüzden sıra bizde. Bir noktada bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz. Ancak onlara çok sert vuracağız.
Trump, İran’a yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini istediğini dile getirdi.
İran'ın Çin'den 400 roket rampası alacağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ABD Başkanı, "Bu benim için şaşırtıcı olurdu. (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Bana bu işe karışmayacağını söylemişti. Benim oldukça hayal kırıklığına uğrayacağımı biliyor." diye konuştu.