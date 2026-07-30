Trump: Sıra bizde, onlara çok sert vuracağız

Bu arada onlara çok sert vuracağız çünkü artık vurma sırası bizde. Bunun geleceğini biliyorlar. Bunu yapmamamız için bize yalvarıyorlar ama biliyorsunuz, dün gece ateş açmayı denediler. Bu yüzden sıra bizde. Bir noktada bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz. Ancak onlara çok sert vuracağız.