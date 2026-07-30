TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'genel af' açıklaması: Yasa çalışmalarında sona gelindi

"Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün, münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün varlığının fiili olarak devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte bu yasa yürürlüğe girecek."