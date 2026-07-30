https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/tbmm-baskani-kurtulmustan-genel-af-aciklamasi-yasa-calismalarinda-sona-gelindi-1107660055.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'genel af' açıklaması: Yasa çalışmalarında sona gelindi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'genel af' açıklaması: Yasa çalışmalarında sona gelindi
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye çalışmalarıyla ilgili yasa çalışmalarında sona gelindiğini belirtirken, ortaya konulacak yasanın asla genel af... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T13:00+0300
2026-07-30T13:00+0300
2026-07-30T13:00+0300
türki̇ye
numan kurtulmuş
tbmm
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
terörsüz türkiye
af
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TBMM'deki 'İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz. Ortaya konulacak yasa asla genel af mahiyetinde değildir. Yasayla birlikte yeni dönemin kapısı açılacak. Yasa, feshin tespitiyle yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacakTerörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş şunları kaydetti: "Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. İnşallah artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir ovasında silahların, bombaların sesi olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek." Yasa çalışmalarında sona gelindiKonuşmasında 'yasa çalışmalarının sonuna gelindi' vurgusu yapan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/cumhurbaskani-erdogan-yasal-duzenleme-meclise-sunulacak-1107643929.html
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numan kurtulmuş, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), terörsüz türkiye, af
numan kurtulmuş, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), terörsüz türkiye, af
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'genel af' açıklaması: Yasa çalışmalarında sona gelindi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye çalışmalarıyla ilgili yasa çalışmalarında sona gelindiğini belirtirken, ortaya konulacak yasanın asla genel af mahiyetinde olmayacağını vurguladı.
TBMM'deki 'İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz. Ortaya konulacak yasa asla genel af mahiyetinde değildir. Yasayla birlikte yeni dönemin kapısı açılacak. Yasa, feshin tespitiyle yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş şunları kaydetti:
"Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. İnşallah artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir ovasında silahların, bombaların sesi olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek."
Yasa çalışmalarında sona gelindi
Konuşmasında 'yasa çalışmalarının sonuna gelindi' vurgusu yapan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün, münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün varlığının fiili olarak devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte bu yasa yürürlüğe girecek."