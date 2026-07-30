https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ruzgar-siddetini-artiriyor-5-kente-sari-kodlu-firtina-uyarisi-1107648507.html

Rüzgar şiddetini artırıyor: 5 kente sarı kodlu fırtına uyarısı

Rüzgar şiddetini artırıyor: 5 kente sarı kodlu fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkacak... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T06:58+0300

2026-07-30T06:58+0300

2026-07-30T06:58+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, güney bölgelerde yükselirken diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Kuvvetli rüzgara dikkatRüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Bursa ve İzmir'de sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin güneybatısında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/antalya-kastaki-orman-yangininda-ikinci-gun-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1107622008.html

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