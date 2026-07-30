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Rüzgar şiddetini artırıyor: 5 kente sarı kodlu fırtına uyarısı
Rüzgar şiddetini artırıyor: 5 kente sarı kodlu fırtına uyarısı
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkacak... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T06:58+0300
2026-07-30T06:58+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, güney bölgelerde yükselirken diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Kuvvetli rüzgara dikkatRüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Bursa ve İzmir'de sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin güneybatısında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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hava durumu, bugün hava durumu
hava durumu, bugün hava durumu

Rüzgar şiddetini artırıyor: 5 kente sarı kodlu fırtına uyarısı

06:58 30.07.2026
© FotoğrafKuvvetli rüzgar
Kuvvetli rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© Fotoğraf
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkacak. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, güney bölgelerde yükselirken diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Bursa ve İzmir'de sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin güneybatısında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bursa - 31°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 31°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 27°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 30°C - Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar - 29°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 38°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 37°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Adana - 39°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 41°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 32°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 34°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Ankara - 28°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 29°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 27°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir - 25°C - Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Düzce - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 26°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
Rize - 27°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 27°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon - 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 31°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 35°C - Az bulutlu ve açık
Van - 31°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 43°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 40°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 41°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 43°C - Az bulutlu ve açık

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