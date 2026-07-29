https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/antalya-kastaki-orman-yangininda-ikinci-gun-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1107622008.html

Antalya Kaş'taki orman yangınında ikinci gün: Havadan müdahale yeniden başladı

Antalya Kaş'taki orman yangınında ikinci gün: Havadan müdahale yeniden başladı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde aralıksız sürüyor. Gece boyunca sarp ve kayalık arazide çalışmalarını sürdüren... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T09:38+0300

2026-07-29T09:38+0300

2026-07-29T09:38+0300

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Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele verdi.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler ve yangın söndürme uçakları yeniden havalanarak söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.155 personel sahada görev yapıyorYangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile birlikte 155 teknik personel ve yangın işçisi müdahale ediyor.Ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.Bakan Yumaklı'dan şiddetli rüzgâr uyarısıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre bu hafta başta kıyı kesimleri olmak üzere birçok ilde saatte 80 kilometreye ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini belirtti.Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Şiddetli rüzgâr bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım! Meteorolojik verilere göre; bu hafta, başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim."'Açık alanlarda ateş yakmayalım' çağrısıVatandaşlara orman yangınlarına karşı duyarlılık çağrısında bulunan Bakan Yumaklı, açık alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım; bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yabanci-plakali-araclar-icin-yeni-karar-borcunu-odemeyen-sinirdan-cikamayacak-1107621580.html

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