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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rusya-savunma-bakanligi-fab-500-bombalariyla-ukrayna-birliklerinin-komuta-noktalari-vuruldu-1107647807.html
Rusya Savunma Bakanlığı: FAB-500 bombalarıyla Ukrayna birliklerinin komuta noktaları vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: FAB-500 bombalarıyla Ukrayna birliklerinin komuta noktaları vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Herson ve Harkov bölgelerinde Ukrayna birliklerine ait komuta noktaları ile geçici konuşlanma alanlarının FAB-500 tipi hava... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T01:01+0300
2026-07-30T01:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
herson
harkov
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
hava bombası
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait hedeflere yönelik hava saldırılarının sonuçlarını gösteren görüntülerin, kurumun “Max” platformundaki kanalında yayınlandığı belirtildi. Söz konusu görüntülerde, FAB-500 bombalarıyla gerçekleştirilen üç ayrı hava saldırısının ardından meydana gelen şiddetli patlamalar yer alıyor.Hedef alınan noktalara ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, “Herson bölgesindeki Tyaginka yerleşiminde konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 144. Ayrı Mekanize Tugayın komuta noktası ile Harkov bölgesindeki Vasilevka yerleşiminde bulunan 159. Ayrı Mekanize Tugayın geçici konuşlanma noktası imha edilmiştir” denildi.Bakanlığın "Max" platformundaki kanalında, saldırının yıkıcı etkisine dikkat çekilen değerlendirmede ise, "Beton kurtarmadı: FAB bombaları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sığınaklerini delip geçti" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-yujniy-limanlari-ile-karadenizdeki-kuru-yuk-gemileri-vuruldu-1107642414.html
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rusya savunma bakanlığı, herson, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, hava bombası
rusya savunma bakanlığı, herson, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, hava bombası

Rusya Savunma Bakanlığı: FAB-500 bombalarıyla Ukrayna birliklerinin komuta noktaları vuruldu

01:01 30.07.2026
© Sputnik / РИА НовостиSu-34 savaş uçağı FAB bombası
Su-34 savaş uçağı FAB bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı, Herson ve Harkov bölgelerinde Ukrayna birliklerine ait komuta noktaları ile geçici konuşlanma alanlarının FAB-500 tipi hava bombalarıyla vurulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait hedeflere yönelik hava saldırılarının sonuçlarını gösteren görüntülerin, kurumun “Max” platformundaki kanalında yayınlandığı belirtildi. Söz konusu görüntülerde, FAB-500 bombalarıyla gerçekleştirilen üç ayrı hava saldırısının ardından meydana gelen şiddetli patlamalar yer alıyor.
Hedef alınan noktalara ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, “Herson bölgesindeki Tyaginka yerleşiminde konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 144. Ayrı Mekanize Tugayın komuta noktası ile Harkov bölgesindeki Vasilevka yerleşiminde bulunan 159. Ayrı Mekanize Tugayın geçici konuşlanma noktası imha edilmiştir” denildi.
Bakanlığın "Max" platformundaki kanalında, saldırının yıkıcı etkisine dikkat çekilen değerlendirmede ise, "Beton kurtarmadı: FAB bombaları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sığınaklerini delip geçti" ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Yujnıy limanları ile Karadeniz’deki kuru yük gemileri vuruldu
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