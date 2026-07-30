https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rusya-savunma-bakanligi-fab-500-bombalariyla-ukrayna-birliklerinin-komuta-noktalari-vuruldu-1107647807.html

Rusya Savunma Bakanlığı: FAB-500 bombalarıyla Ukrayna birliklerinin komuta noktaları vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: FAB-500 bombalarıyla Ukrayna birliklerinin komuta noktaları vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson ve Harkov bölgelerinde Ukrayna birliklerine ait komuta noktaları ile geçici konuşlanma alanlarının FAB-500 tipi hava... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T01:01+0300

2026-07-30T01:01+0300

2026-07-30T01:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

herson

harkov

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

hava bombası

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait hedeflere yönelik hava saldırılarının sonuçlarını gösteren görüntülerin, kurumun “Max” platformundaki kanalında yayınlandığı belirtildi. Söz konusu görüntülerde, FAB-500 bombalarıyla gerçekleştirilen üç ayrı hava saldırısının ardından meydana gelen şiddetli patlamalar yer alıyor.Hedef alınan noktalara ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, “Herson bölgesindeki Tyaginka yerleşiminde konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 144. Ayrı Mekanize Tugayın komuta noktası ile Harkov bölgesindeki Vasilevka yerleşiminde bulunan 159. Ayrı Mekanize Tugayın geçici konuşlanma noktası imha edilmiştir” denildi.Bakanlığın "Max" platformundaki kanalında, saldırının yıkıcı etkisine dikkat çekilen değerlendirmede ise, "Beton kurtarmadı: FAB bombaları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sığınaklerini delip geçti" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-yujniy-limanlari-ile-karadenizdeki-kuru-yuk-gemileri-vuruldu-1107642414.html

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rusya savunma bakanlığı, herson, harkov, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, hava bombası