https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rusya-savunma-bakanligi-odessa-bolgesindeki-ukrayna-limanlari-ve-akaryakit-altyapisi-vuruldu-1107668723.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa bölgesindeki Ukrayna limanları ve akaryakıt altyapısı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa bölgesindeki Ukrayna limanları ve akaryakıt altyapısı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna hizmet veren liman ve gemilere yönelik saldırılar düzenlendiğini; Odessa bölgesindeki akaryakıt tesisleri ile askeri... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T18:31+0300
2026-07-30T18:31+0300
2026-07-30T18:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
odessa
ukrayna ordusu
akaryakıt istasyonu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün boyunca Ukrayna ordusunun lojistik faaliyetleri için kullanılan liman ve deniz taşıtlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Düzenlenen operasyonlar kapsamında Odessa bölgesine bağlı Novıye Belyary yerleşiminde bulunan bir akaryakıt pompalama istasyonu ile yakıt dağıtım ünitesinin vurulduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun Odessa ve Yujnıy limanlarının yanı sıra askeri kargo taşıdığı tespit edilen seyir halindeki dört gemiyi hedef aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ukrayna-ordusuna-buyuk-darbe-dort-yerlesim-birden-rusyanin-kontrolune-gecti-1107658984.html
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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, ukrayna ordusu, akaryakıt istasyonu
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, ukrayna ordusu, akaryakıt istasyonu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa bölgesindeki Ukrayna limanları ve akaryakıt altyapısı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna hizmet veren liman ve gemilere yönelik saldırılar düzenlendiğini; Odessa bölgesindeki akaryakıt tesisleri ile askeri yük taşıyan dört geminin hedef alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün boyunca Ukrayna ordusunun lojistik faaliyetleri için kullanılan liman ve deniz taşıtlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Düzenlenen operasyonlar kapsamında Odessa bölgesine bağlı Novıye Belyary yerleşiminde bulunan bir akaryakıt pompalama istasyonu ile yakıt dağıtım ünitesinin vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun Odessa ve Yujnıy limanlarının yanı sıra askeri kargo taşıdığı tespit edilen seyir halindeki dört gemiyi hedef aldığı belirtildi.