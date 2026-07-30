https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rusya-savunma-bakanligi-odessa-bolgesindeki-ukrayna-limanlari-ve-akaryakit-altyapisi-vuruldu-1107668723.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa bölgesindeki Ukrayna limanları ve akaryakıt altyapısı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa bölgesindeki Ukrayna limanları ve akaryakıt altyapısı vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna hizmet veren liman ve gemilere yönelik saldırılar düzenlendiğini; Odessa bölgesindeki akaryakıt tesisleri ile askeri... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T18:31+0300

2026-07-30T18:31+0300

2026-07-30T18:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna

odessa

ukrayna ordusu

akaryakıt istasyonu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün boyunca Ukrayna ordusunun lojistik faaliyetleri için kullanılan liman ve deniz taşıtlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Düzenlenen operasyonlar kapsamında Odessa bölgesine bağlı Novıye Belyary yerleşiminde bulunan bir akaryakıt pompalama istasyonu ile yakıt dağıtım ünitesinin vurulduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun Odessa ve Yujnıy limanlarının yanı sıra askeri kargo taşıdığı tespit edilen seyir halindeki dört gemiyi hedef aldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ukrayna-ordusuna-buyuk-darbe-dort-yerlesim-birden-rusyanin-kontrolune-gecti-1107658984.html

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rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, ukrayna ordusu, akaryakıt istasyonu