https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/ukrayna-ordusuna-buyuk-darbe-dort-yerlesim-birden-rusyanin-kontrolune-gecti-1107658984.html
Ukrayna ordusuna büyük darbe: Dört yerleşim birden Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna ordusuna büyük darbe: Dört yerleşim birden Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde dört yerleşim merkezini birden kontrolüne geçirerek Ukraynalı militanlara... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T13:37+0300
2026-07-30T13:37+0300
2026-07-30T12:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
sumi bölgesi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya savunma bakanlığı
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus güçler kararlı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nde Yurçenkovo, Sumi Bölgesi’nde Mogritsave Malaya Slobodka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Krasnoyarskoye köylerinin Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1335 asker ve 19 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusuna ait Peçora hava savunma füze sisteminin fırlatma aracının yanı sıra silah, mühimmat ve yakıt depoları, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 143 nokta bombalandı.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 13 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 712 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/abdnin-savas-faturasi-buyuyor-pentagon-patriot-siparisini-586-milyar-dolara-cikardi-1107656218.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
sumi bölgesi
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rusya, ukrayna, donbass, harkov, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya savunma bakanlığı, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
Ukrayna ordusuna büyük darbe: Dört yerleşim birden Rusya’nın kontrolüne geçti
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde dört yerleşim merkezini birden kontrolüne geçirerek Ukraynalı militanlara büyük darbe indirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus güçler kararlı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nde Yurçenkovo, Sumi Bölgesi’nde Mogritsave Malaya Slobodka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Krasnoyarskoye köylerinin Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1335 asker ve 19 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusuna ait Peçora hava savunma füze sisteminin fırlatma aracının yanı sıra silah, mühimmat ve yakıt depoları, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 143 nokta bombalandı.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 13 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 712 uçak tipi İHA’sını imha etti.