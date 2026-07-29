https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-yujniy-limanlari-ile-karadenizdeki-kuru-yuk-gemileri-vuruldu-1107642414.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Yujnıy limanları ile Karadeniz’deki kuru yük gemileri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Yujnıy limanları ile Karadeniz’deki kuru yük gemileri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kullanımında olduğu belirtilen liman altyapısı ve deniz araçlarına saldırılar düzenlendiğini duyurdu. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T18:14+0300
2026-07-29T18:14+0300
2026-07-29T18:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
karadeniz
odessa
liman
kuru yük gemisi
akaryakıt
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Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısına ve deniz araçlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Odessa ve Yujnıy limanlarının hedef alındığı ve Odessa’ya askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin denizde imha edildiği belirtildi.Söz konusu hedeflerin Ukrayna ordusunun lojistik faaliyetlerinde ve askeri ikmal hatlarında kullanıldığını vurgulayan Bakanlık, vurulan hedefleri şu şekilde sıraladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-operasyona-devam-ediyor-rus-birlikleri-donbassta-ve-sumi-bolgesinde-iki-yerlesimi-daha-ele-1107630974.html
ukrayna
karadeniz
odessa
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, odessa, liman, kuru yük gemisi, akaryakıt
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, odessa, liman, kuru yük gemisi, akaryakıt
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Yujnıy limanları ile Karadeniz’deki kuru yük gemileri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kullanımında olduğu belirtilen liman altyapısı ve deniz araçlarına saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısına ve deniz araçlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Odessa ve Yujnıy limanlarının hedef alındığı ve Odessa’ya askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin denizde imha edildiği belirtildi.
Söz konusu hedeflerin Ukrayna ordusunun lojistik faaliyetlerinde ve askeri ikmal hatlarında kullanıldığını vurgulayan Bakanlık, vurulan hedefleri şu şekilde sıraladı:
Odessa Limanı’nda bulunan bir akaryakıt ve yağ ürünleri deposu,
Yujnıy Limanı’ndaki iki kuru yük gemisi,
Karadeniz üzerinden Odessa Limanı’na askeri nitelikli yük taşıyan seyir halindeki bir kuru yük gemisi.