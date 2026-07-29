https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-savunma-bakanligi-odessa-ve-yujniy-limanlari-ile-karadenizdeki-kuru-yuk-gemileri-vuruldu-1107642414.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Yujnıy limanları ile Karadeniz’deki kuru yük gemileri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa ve Yujnıy limanları ile Karadeniz’deki kuru yük gemileri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kullanımında olduğu belirtilen liman altyapısı ve deniz araçlarına saldırılar düzenlendiğini duyurdu. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T18:14+0300

2026-07-29T18:14+0300

2026-07-29T18:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

karadeniz

odessa

liman

kuru yük gemisi

akaryakıt

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Rusya Savunma Bakanlığı, gün boyunca Ukrayna ordusu tarafından kullanılan liman altyapısına ve deniz araçlarına yönelik saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, Odessa ve Yujnıy limanlarının hedef alındığı ve Odessa’ya askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin denizde imha edildiği belirtildi.Söz konusu hedeflerin Ukrayna ordusunun lojistik faaliyetlerinde ve askeri ikmal hatlarında kullanıldığını vurgulayan Bakanlık, vurulan hedefleri şu şekilde sıraladı:

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ukrayna

karadeniz

odessa

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, odessa, liman, kuru yük gemisi, akaryakıt