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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rusya-disisleri-kiev-rejimi-zaporojye-nukleer-guc-santraline-saldirilariyla-tehlikeli-cizgiye-1107670675.html
Rusya Dışişleri: Kiev rejimi Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırılarıyla 'tehlikeli çizgiye' yaklaşıyor
Rusya Dışişleri: Kiev rejimi Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırılarıyla 'tehlikeli çizgiye' yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Energodar kentine yönelik saldırılarının tüm Avrupa'yı etkileyebilecek bir radyasyon... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T20:18+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
kiev
energodar
zaporojye nükleer güç santrali
avrupa
radyasyon
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırıların yalnızca santrali değil, nükleer tesis çalışanlarının yaşadığı Energodar'ı da hedef aldığını vurguladı.Kiev'in bu eylemlerinin Batılı ülkelerin sürekli siyasi desteği olmadan mümkün olamayacağını vurgulayan Zaharova, bu durumun Zelenskiy ve çevresine cezasız kalacaklarına dair sahte bir umut aşıladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/finlandiyali-siyasetciden-kirilovkadaki-ukrayna-saldirisina-sert-tepki-bu-bir-savas-sucu-1107546081.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, energodar, zaporojye nükleer güç santrali, avrupa, radyasyon
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, energodar, zaporojye nükleer güç santrali, avrupa, radyasyon

Rusya Dışişleri: Kiev rejimi Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırılarıyla 'tehlikeli çizgiye' yaklaşıyor

20:18 30.07.2026
© Sputnik / Виктор ТолочкоRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Energodar kentine yönelik saldırılarının tüm Avrupa'yı etkileyebilecek bir radyasyon kazası riskini artırdığını belirterek, Kiev rejiminin "tehlikeli çizgiye" yaklaştığı uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırıların yalnızca santrali değil, nükleer tesis çalışanlarının yaşadığı Energodar'ı da hedef aldığını vurguladı.
Akıl ve sağduyunun sesine kulak vermek istemeyen Zelenskiy kliğinin, sonuçlarını tüm Avrupa’nın hissedeceği bir radyasyon kazasını tetikleme riski taşıyan tehlikeli çizgiye her geçen gün daha da yaklaştığını görüyoruz.
Kiev'in bu eylemlerinin Batılı ülkelerin sürekli siyasi desteği olmadan mümkün olamayacağını vurgulayan Zaharova, bu durumun Zelenskiy ve çevresine cezasız kalacaklarına dair sahte bir umut aşıladığını belirtti.
Bu destek onları yeni ve son derece tehlikeli maceralara itiyor. Rus nükleer santralinin güvenliğini baltalamayı hedefleyen ve tehlikeli bir politikanın tezahürü olan bu yeni saldırı girişimini kararlılıkla kınıyoruz.
zaporojye saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
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