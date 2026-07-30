https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rusya-disisleri-kiev-rejimi-zaporojye-nukleer-guc-santraline-saldirilariyla-tehlikeli-cizgiye-1107670675.html

Rusya Dışişleri: Kiev rejimi Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırılarıyla 'tehlikeli çizgiye' yaklaşıyor

Rusya Dışişleri: Kiev rejimi Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırılarıyla 'tehlikeli çizgiye' yaklaşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Energodar kentine yönelik saldırılarının tüm Avrupa'yı etkileyebilecek bir radyasyon... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T20:18+0300

2026-07-30T20:18+0300

2026-07-30T20:18+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

kiev

energodar

zaporojye nükleer güç santrali

avrupa

radyasyon

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırıların yalnızca santrali değil, nükleer tesis çalışanlarının yaşadığı Energodar'ı da hedef aldığını vurguladı.Kiev'in bu eylemlerinin Batılı ülkelerin sürekli siyasi desteği olmadan mümkün olamayacağını vurgulayan Zaharova, bu durumun Zelenskiy ve çevresine cezasız kalacaklarına dair sahte bir umut aşıladığını belirtti.

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ukrayna

kiev

energodar

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kiev, energodar, zaporojye nükleer güç santrali, avrupa, radyasyon