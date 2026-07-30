https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rus-disisleri-abdli-yetkililerin-nihayetinde-zelenskiyi-yola-getirmesini-umuyoruz-1107668834.html
Rus Dışişleri: ABD’li yetkililerin nihayetinde Zelenskiy’i yola getirmesini umuyoruz
Rus Dışişleri: ABD’li yetkililerin nihayetinde Zelenskiy’i yola getirmesini umuyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Zelenskiy’in barış arzusuna dair iddiaları sürerken, ABD’nin Kiev'in enerji tedarik zincirlerine... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Novorossiysk'te Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na (CPC) ait deniz terminali yakınlarındaki gemilere yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Kiev üzerinde nüfuz sahibi olan ABD'li yetkililerin, V. Zelenskiy'in ikiyüzlü tutumunu nihayet layıkıyla değerlendirip onu yola getirmesini umuyoruz. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan da aynı şeyi bekliyoruz. Aksi takdirde, Kiev rejimini daha fazla vahşete teşvik etmekten ve aslında ona yardım etmekten bahsediyor olacağız" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Kiev'in ortak olarak tarif ettiği ABD ve Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarının, çizgiyi aşan Zelenskiy’in politikalarından giderek daha fazla zarar gördüğü vurgulandı.Rus diplomat, Zelenskiy’in yakın zamanda Washington'da ateşkes isteğini dile getirdiğini ve ‘çatışmanın çözüm parametreleri hakkında demagojik söylemlerde bulunduğunu’, ancak aynı zamanda uluslararası yakıt ve enerji tedarik zincirlerine yönelik saldırıları onaylamaya devam ettiğini vurgulayarak, bunun Kiev rejiminin ikiyüzlülüğünü ve çatışmanın kontrolsüz bir şekilde tırmanmasının risklerini gösterdiğinin altını çizdi.Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yabancı ortaklarıyla yaptığı görüşmelerde Kiev'in uluslararası enerji altyapısına yönelik tehditlerine düzenli olarak dikkat çektiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-disisleri-ukraynanin-hazar-saldirisi-tam-bir-teror-bati-kendi-eliyle-bir-canavar-yaratti-1107626159.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, abd, ukrayna, kazakistan, vladimir zelenskiy, kiev, sergey lavrov
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, abd, ukrayna, kazakistan, vladimir zelenskiy, kiev, sergey lavrov
Rus Dışişleri: ABD’li yetkililerin nihayetinde Zelenskiy’i yola getirmesini umuyoruz
19:01 30.07.2026 (güncellendi: 19:16 30.07.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Zelenskiy’in barış arzusuna dair iddiaları sürerken, ABD’nin Kiev'in enerji tedarik zincirlerine yönelik saldırılarını layıkıyla değerlendirmesini ve kendisini yola getirmesini umduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Novorossiysk'te Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na (CPC) ait deniz terminali yakınlarındaki gemilere yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Kiev üzerinde nüfuz sahibi olan ABD'li yetkililerin, V. Zelenskiy'in ikiyüzlü tutumunu nihayet layıkıyla değerlendirip onu yola getirmesini umuyoruz. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan da aynı şeyi bekliyoruz. Aksi takdirde, Kiev rejimini daha fazla vahşete teşvik etmekten ve aslında ona yardım etmekten bahsediyor olacağız" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Kiev'in ortak olarak tarif ettiği ABD ve Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarının, çizgiyi aşan Zelenskiy’in politikalarından giderek daha fazla zarar gördüğü vurgulandı.
Rus diplomat, Zelenskiy’in yakın zamanda Washington'da ateşkes isteğini dile getirdiğini ve ‘çatışmanın çözüm parametreleri hakkında demagojik söylemlerde bulunduğunu’, ancak aynı zamanda uluslararası yakıt ve enerji tedarik zincirlerine yönelik saldırıları onaylamaya devam ettiğini vurgulayarak, bunun Kiev rejiminin ikiyüzlülüğünü ve çatışmanın kontrolsüz bir şekilde tırmanmasının risklerini gösterdiğinin altını çizdi.
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yabancı ortaklarıyla yaptığı görüşmelerde Kiev'in uluslararası enerji altyapısına yönelik tehditlerine düzenli olarak dikkat çektiğini de sözlerine ekledi.