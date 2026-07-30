https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/rus-disisleri-abdli-yetkililerin-nihayetinde-zelenskiyi-yola-getirmesini-umuyoruz-1107668834.html

Rus Dışişleri: ABD’li yetkililerin nihayetinde Zelenskiy’i yola getirmesini umuyoruz

Rus Dışişleri: ABD’li yetkililerin nihayetinde Zelenskiy’i yola getirmesini umuyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Zelenskiy’in barış arzusuna dair iddiaları sürerken, ABD’nin Kiev'in enerji tedarik zincirlerine... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T19:01+0300

2026-07-30T19:01+0300

2026-07-30T19:16+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

abd

ukrayna

kazakistan

vladimir zelenskiy

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106193135_0:32:1268:745_1920x0_80_0_0_6a3ab082b23e4e0a7de37bbd2893a29d.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Novorossiysk'te Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’na (CPC) ait deniz terminali yakınlarındaki gemilere yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Kiev üzerinde nüfuz sahibi olan ABD'li yetkililerin, V. Zelenskiy'in ikiyüzlü tutumunu nihayet layıkıyla değerlendirip onu yola getirmesini umuyoruz. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan da aynı şeyi bekliyoruz. Aksi takdirde, Kiev rejimini daha fazla vahşete teşvik etmekten ve aslında ona yardım etmekten bahsediyor olacağız" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Kiev'in ortak olarak tarif ettiği ABD ve Kazakistan'ın ekonomik çıkarlarının, çizgiyi aşan Zelenskiy’in politikalarından giderek daha fazla zarar gördüğü vurgulandı.Rus diplomat, Zelenskiy’in yakın zamanda Washington'da ateşkes isteğini dile getirdiğini ve ‘çatışmanın çözüm parametreleri hakkında demagojik söylemlerde bulunduğunu’, ancak aynı zamanda uluslararası yakıt ve enerji tedarik zincirlerine yönelik saldırıları onaylamaya devam ettiğini vurgulayarak, bunun Kiev rejiminin ikiyüzlülüğünü ve çatışmanın kontrolsüz bir şekilde tırmanmasının risklerini gösterdiğinin altını çizdi.Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yabancı ortaklarıyla yaptığı görüşmelerde Kiev'in uluslararası enerji altyapısına yönelik tehditlerine düzenli olarak dikkat çektiğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-disisleri-ukraynanin-hazar-saldirisi-tam-bir-teror-bati-kendi-eliyle-bir-canavar-yaratti-1107626159.html

rusya

abd

ukrayna

kazakistan

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, abd, ukrayna, kazakistan, vladimir zelenskiy, kiev, sergey lavrov