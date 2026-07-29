https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-disisleri-ukraynanin-hazar-saldirisi-tam-bir-teror-bati-kendi-eliyle-bir-canavar-yaratti-1107626159.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın Hazar saldırısı tam bir terör, Batı kendi eliyle bir canavar yarattı

Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın Hazar saldırısı tam bir terör, Batı kendi eliyle bir canavar yarattı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıyı “devlet korsanlığından beslenen açık bir terör... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T12:42+0300

2026-07-29T12:42+0300

2026-07-29T11:47+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.Kiev rejiminin Hazar Denizi’nde İran’a ait bir gemiyi hedef almasını sert bir dille kınayan Zaharova, saldırının uluslararası hukuk ve deniz güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:‘Ukrayna’ya sağlanan silahlar İtalyan mafyasının eline düştü’Kiev rejiminin karıştığı kirlenmiş ilişkilere dikkat çeken Zaharova, Avrupa’dan Ukrayna’ya gönderilen silahların karaborsaya düşerek suç örgütlerinin eline geçtiğine dikkat çekti.İtalyan mafyasının Ukrayna çatışması sayesinde karaborsada beliren insansız hava aracı (İHA) mühimmatlarını satın almaya çalıştığına dair haberleri değerlendiren sözcü, Brüksel’i bu konuda defalarca uyardıklarını hatırlattı:‘Kiev kendi sponsorlarını vuracak’Tarihsel süreçlerin ve siyasi gerçeklerin kaçınılmaz sonuçlarına işaret eden Zaharova, Kiev yönetiminin kontrolden çıkarak doğrudan kendisini fonlayan Avrupa Birliği'ni hedef alacağını söyledi.Zelenskiy yönetiminin kendi ceplerini doldurmak ve varlığını sürdürmek uğruna her şeyi yapabileceğini vurgulayan Rus diplomat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fsb-duyurdu-telegram-kurucusu-durov-hakkinda-terore-destek-suclamasiyla-uluslararasi-arama-karari-1107622083.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, i̇ran, avrupa birliği, ab, batı, terör