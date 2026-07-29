https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rusya-disisleri-ukraynanin-hazar-saldirisi-tam-bir-teror-bati-kendi-eliyle-bir-canavar-yaratti-1107626159.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın Hazar saldırısı tam bir terör, Batı kendi eliyle bir canavar yarattı
Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın Hazar saldırısı tam bir terör, Batı kendi eliyle bir canavar yarattı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıyı “devlet korsanlığından beslenen açık bir terör... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.Kiev rejiminin Hazar Denizi’nde İran’a ait bir gemiyi hedef almasını sert bir dille kınayan Zaharova, saldırının uluslararası hukuk ve deniz güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:‘Ukrayna’ya sağlanan silahlar İtalyan mafyasının eline düştü’Kiev rejiminin karıştığı kirlenmiş ilişkilere dikkat çeken Zaharova, Avrupa’dan Ukrayna’ya gönderilen silahların karaborsaya düşerek suç örgütlerinin eline geçtiğine dikkat çekti.İtalyan mafyasının Ukrayna çatışması sayesinde karaborsada beliren insansız hava aracı (İHA) mühimmatlarını satın almaya çalıştığına dair haberleri değerlendiren sözcü, Brüksel’i bu konuda defalarca uyardıklarını hatırlattı:‘Kiev kendi sponsorlarını vuracak’Tarihsel süreçlerin ve siyasi gerçeklerin kaçınılmaz sonuçlarına işaret eden Zaharova, Kiev yönetiminin kontrolden çıkarak doğrudan kendisini fonlayan Avrupa Birliği'ni hedef alacağını söyledi.Zelenskiy yönetiminin kendi ceplerini doldurmak ve varlığını sürdürmek uğruna her şeyi yapabileceğini vurgulayan Rus diplomat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fsb-duyurdu-telegram-kurucusu-durov-hakkinda-terore-destek-suclamasiyla-uluslararasi-arama-karari-1107622083.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, i̇ran, avrupa birliği, ab, batı, terör
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, i̇ran, avrupa birliği, ab, batı, terör
Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın Hazar saldırısı tam bir terör, Batı kendi eliyle bir canavar yarattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejiminin Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıyı “devlet korsanlığından beslenen açık bir terör eylemi” olarak nitelendirdi. Zaharova, Batı’nın fonladığı Ukrayna’nın kontrolden çıktığını ve çok yakında silah desteği veren Avrupa ülkelerini vuracağını belirtti.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Kiev rejiminin Hazar Denizi’nde İran’a ait bir gemiyi hedef almasını sert bir dille kınayan Zaharova, saldırının uluslararası hukuk ve deniz güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bu tam anlamıyla bir terör eylemi. Günümüz diliyle net bir terör saldırısı olan bu olay, ne yazık ki küresel çapta yeniden hortlayan korsanlık pratiklerinin bir sonucu.”
‘Ukrayna’ya sağlanan silahlar İtalyan mafyasının eline düştü’
Kiev rejiminin karıştığı kirlenmiş ilişkilere dikkat çeken Zaharova, Avrupa’dan Ukrayna’ya gönderilen silahların karaborsaya düşerek suç örgütlerinin eline geçtiğine dikkat çekti.
İtalyan mafyasının Ukrayna çatışması sayesinde karaborsada beliren insansız hava aracı (İHA) mühimmatlarını satın almaya çalıştığına dair haberleri değerlendiren sözcü, Brüksel’i bu konuda defalarca uyardıklarını hatırlattı:
“Biz tüm bunları önceden tahmin ettik, anlattık ve Brüksel'e seslenerek uyardık. Kendi ellerinizle yarattığınız bu canavarı asla kontrol edemeyeceksiniz! Batı'nın yarattığı bu canavar artık gözünü karartmış durumda. Sadece İtalyan mafyasına değil, kendisine para veren, kendisini besleyen ve ayakta tutan her türlü yasadışı örgüte hizmet etmeye hazır hale geldi.”
‘Kiev kendi sponsorlarını vuracak’
Tarihsel süreçlerin ve siyasi gerçeklerin kaçınılmaz sonuçlarına işaret eden Zaharova, Kiev yönetiminin kontrolden çıkarak doğrudan kendisini fonlayan Avrupa Birliği'ni hedef alacağını söyledi.
Zelenskiy yönetiminin kendi ceplerini doldurmak ve varlığını sürdürmek uğruna her şeyi yapabileceğini vurgulayan Rus diplomat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Kiev rejimi hiç şüphesiz kendisini yaratan ve finanse eden Avrupa Birliği’ni tam kalbinden, yani Avrupa kıtası içerisinden vuracak. Bu darbenin yöntemi ne olur kestirmek zor, ancak kendi sponsorlarını hedef alacaklarından en ufak bir şüphem yok. Tarih bize çok şey öğretiyor ve değişmez yasaları var. Keşke bu öngörüleri yapmak zorunda kalmasaydık. Fakat Zelenskiy, AB sponsorlarına darbe vurma fırsatını kesinlikle kaçırmayacak.”