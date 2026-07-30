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Pakistan'da polis noktasına saldırı: 11 polis öldü
Pakistan'da polis noktasına saldırı: 11 polis öldü
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 11 polis memuru hayatını kaybetti, 28 polis yaralandı. Saatler süren... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T15:59+0300
2026-07-30T15:59+0300
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afganistan
pakistan talibanı
silahlı saldırı
polis
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Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhya eyaletindeki Hangu ilçesinde bir polis kontrol noktası, çarşamba gecesi silahlı saldırganların hedefi oldu. Yerel yetkililer, saldırıda 11 polisin hayatını kaybettiğini, 28 polisin yaralandığını ve güvenlik güçlerinin çatışmada 15 saldırganı etkisiz hale getirdiğini açıkladı.Saldırı İHA'larla başladıYerel polisin açıklamasına göre saldırganlar, önce patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla polis noktasını hedef aldı, ardından silahlı baskın düzenledi.Saatler süren çatışmada Emniyet Müdür Yardımcısı Diyar Khan da hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Saldırganların 3 polis aracını ateşe verdiği ve bir polis aracını olay yerinden kaçırdığı bildirildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Sınır hattında gerilim sürüyorSaldırı, birkaç gün önce Pakistan'ın Tank ilçesinde askerleri hedef alan intihar saldırısının ardından yaşandı. Söz konusu saldırıyı Pakistan Talibanı (TTP) üstlenmişti.Son aylarda Pakistan-Afganistan sınır hattında güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış yaşanırken, İslamabad yönetimi saldırganların Afganistan'da barındığını öne sürüyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise bu iddiayı reddediyor.
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pakistan, afganistan, pakistan talibanı, silahlı saldırı, polis

Pakistan'da polis noktasına saldırı: 11 polis öldü

15:59 30.07.2026
© AP Photo / Ali RazaPakistan'da güvenlik güçlerine silahlı saldırı.
Pakistan'da güvenlik güçlerine silahlı saldırı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Ali Raza
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 11 polis memuru hayatını kaybetti, 28 polis yaralandı. Saatler süren çatışmada 15 saldırganın öldürüldüğü bildirildi.
Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhya eyaletindeki Hangu ilçesinde bir polis kontrol noktası, çarşamba gecesi silahlı saldırganların hedefi oldu.
Yerel yetkililer, saldırıda 11 polisin hayatını kaybettiğini, 28 polisin yaralandığını ve güvenlik güçlerinin çatışmada 15 saldırganı etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Saldırı İHA'larla başladı

Yerel polisin açıklamasına göre saldırganlar, önce patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla polis noktasını hedef aldı, ardından silahlı baskın düzenledi.
Saatler süren çatışmada Emniyet Müdür Yardımcısı Diyar Khan da hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Saldırganların 3 polis aracını ateşe verdiği ve bir polis aracını olay yerinden kaçırdığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sınır hattında gerilim sürüyor

Saldırı, birkaç gün önce Pakistan'ın Tank ilçesinde askerleri hedef alan intihar saldırısının ardından yaşandı. Söz konusu saldırıyı Pakistan Talibanı (TTP) üstlenmişti.
Son aylarda Pakistan-Afganistan sınır hattında güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış yaşanırken, İslamabad yönetimi saldırganların Afganistan'da barındığını öne sürüyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise bu iddiayı reddediyor.
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