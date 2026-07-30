https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/amerikan-kizilhaci-150-yillik-tarihindeki-2-kan-stogu-krizini-ilan-etti-1107652734.html
Amerikan Kızılhaçı 150 yıllık tarihindeki 2. kan stoğu krizini ilan etti
Amerikan Kızılhaçı 150 yıllık tarihindeki 2. kan stoğu krizini ilan etti
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ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızılhaçı, 150 yıllık tarihinde ikinci kez "kriz" durumu ilan etti. Kurum, tüm kan... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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Amerikan Kızılhaçı yetkililerinden Dr. Courtney Lawrence, orman yangınları, aşırı sıcaklar ve yaz dönemine özgü koşulların kan bağışlarını ciddi şekilde azalttığını söyledi. Lawrence, yalnızca geçen ay kan stoklarının dörtte bir oranında gerilediğini belirtti.Yaz aylarında trafik kazaları ile açık hava etkinliklerine bağlı yaralanmaların artmasının hastanelerin kan ihtiyacını yükselttiği kaydedildi. ABD'deki toplam kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Amerikan Kızılhaçı'nın, yılın bu dönemine kıyasla normalden yaklaşık 3 bin 500 ünite daha fazla kan dağıttığı ve mevcut stokların kritik seviyelere indiği bildirildi.Bağışlanan kanlar 42 gün içinde kullanılmak zorundaKan hücrelerinin zamanla bozulması nedeniyle bağışlanan kanların en fazla 42 gün içinde kullanılması gerektiği belirtilirken, bu nedenle uzun vadeli stok oluşturulmasının mümkün olmadığı ifade edildi.Özellikle 0 Rh pozitif kan grubunda kritik eksiklikAmerikan Kızılhaçı, tüm kan gruplarında bağışa ihtiyaç duyulduğunu açıklarken, özellikle 0 Rh pozitif kan grubunda ciddi eksiklik yaşandığını duyurdu. Dr. Lawrence, yeterli kan stoğu bulunmayan bazı hastanelerin acil vakaları farklı travma merkezlerine yönlendirmeyi değerlendirdiğini söyledi.Aşırı sıcaklar nedeniyle toplu kan bağışı organizasyonlarının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği, orman yangınlarının sağlık kaynaklarını farklı alanlara yönlendirdiği ve ülke genelinde görülen gıda kaynaklı salgınların da bağışçı sayısını olumsuz etkilediği aktarıldı.İlk kriz Kovid salgınında yaşanmıştıAmerikan Kızılhaçı, tarihindeki ilk kan stoğu krizini, COVID-19 salgını ve ağır kış koşullarının etkisiyle Ocak 2022'de ilan etmişti.Öte yandan Kanada Kan Hizmetleri de ülkedeki kan stoklarının haziran başından bu yana yaklaşık yüzde 20 azaldığını, yaz döneminde randevu kayıtlarının mevsim ortalamalarının belirgin şekilde altında kaldığını açıkladı.
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abd, kan bağışı
Amerikan Kızılhaçı 150 yıllık tarihindeki 2. kan stoğu krizini ilan etti
ABD'de kan stoklarının kritik seviyelerin altına düşmesi üzerine Amerikan Kızılhaçı, 150 yıllık tarihinde ikinci kez "kriz" durumu ilan etti. Kurum, tüm kan grupları için acil bağış çağrısı yaparken, özellikle 0 Rh pozitif kan grubunda ciddi stok sıkıntısı yaşandığını duyurdu.
Amerikan Kızılhaçı yetkililerinden Dr. Courtney Lawrence, orman yangınları, aşırı sıcaklar ve yaz dönemine özgü koşulların kan bağışlarını ciddi şekilde azalttığını söyledi. Lawrence, yalnızca geçen ay kan stoklarının dörtte bir oranında gerilediğini belirtti.
Yaz aylarında trafik kazaları ile açık hava etkinliklerine bağlı yaralanmaların artmasının hastanelerin kan ihtiyacını yükselttiği kaydedildi.
ABD'deki toplam kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Amerikan Kızılhaçı'nın, yılın bu dönemine kıyasla normalden yaklaşık 3 bin 500 ünite daha fazla kan dağıttığı ve mevcut stokların kritik seviyelere indiği bildirildi.
Bağışlanan kanlar 42 gün içinde kullanılmak zorunda
Kan hücrelerinin zamanla bozulması nedeniyle bağışlanan kanların en fazla 42 gün içinde kullanılması gerektiği belirtilirken, bu nedenle uzun vadeli stok oluşturulmasının mümkün olmadığı ifade edildi.
Özellikle 0 Rh pozitif kan grubunda kritik eksiklik
Amerikan Kızılhaçı, tüm kan gruplarında bağışa ihtiyaç duyulduğunu açıklarken, özellikle 0 Rh pozitif kan grubunda ciddi eksiklik yaşandığını duyurdu. Dr. Lawrence, yeterli kan stoğu bulunmayan bazı hastanelerin acil vakaları farklı travma merkezlerine yönlendirmeyi değerlendirdiğini söyledi.
Aşırı sıcaklar nedeniyle toplu kan bağışı organizasyonlarının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği, orman yangınlarının sağlık kaynaklarını farklı alanlara yönlendirdiği ve ülke genelinde görülen gıda kaynaklı salgınların da bağışçı sayısını olumsuz etkilediği aktarıldı.
İlk kriz Kovid salgınında yaşanmıştı
Amerikan Kızılhaçı, tarihindeki ilk kan stoğu krizini, COVID-19 salgını ve ağır kış koşullarının etkisiyle Ocak 2022'de ilan etmişti.
Öte yandan Kanada Kan Hizmetleri de ülkedeki kan stoklarının haziran başından bu yana yaklaşık yüzde 20 azaldığını, yaz döneminde randevu kayıtlarının mevsim ortalamalarının belirgin şekilde altında kaldığını açıkladı.