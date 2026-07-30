https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/onder-sav-chpden-istifa-etti-1107653802.html
Önder Sav CHP'den istifa etti
Önder Sav CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T10:24+0300
2026-07-30T10:24+0300
2026-07-30T10:24+0300
poli̇ti̇ka
chp
önder sav
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Önder Sav Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı.Sav, eski CHP Milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini ayrıca belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/etimesgut-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-erdal-besikcioglu-dahil-gozaltilar-var-1107649469.html
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chp, önder sav
Önder Sav CHP'den istifa etti
Ayrıntılar geliyor
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa etti.
Önder Sav Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Sav, eski CHP Milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini ayrıca belirtti.