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Önder Sav CHP'den istifa etti
Önder Sav CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T10:24+0300
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Önder Sav Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı.Sav, eski CHP Milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini ayrıca belirtti.
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chp, önder sav
chp, önder sav

Önder Sav CHP'den istifa etti

10:24 30.07.2026
© SputnikÖnder Sav, CHP'den istifa etti
Önder Sav, CHP'den istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
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Ayrıntılar geliyor
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa etti.
Önder Sav Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Sav, eski CHP Milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini ayrıca belirtti.
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