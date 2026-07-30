https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/onder-sav-chpden-istifa-etti-1107653802.html

Önder Sav CHP'den istifa etti

Önder Sav CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T10:24+0300

2026-07-30T10:24+0300

2026-07-30T10:24+0300

poli̇ti̇ka

chp

önder sav

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Önder Sav Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı.Sav, eski CHP Milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini ayrıca belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/etimesgut-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-erdal-besikcioglu-dahil-gozaltilar-var-1107649469.html

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chp, önder sav