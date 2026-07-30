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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/etimesgut-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-erdal-besikcioglu-dahil-gozaltilar-var-1107649469.html
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var
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Ankara'da bu sabah yapılan yeni operasyonda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/uskudar-belediyesine-operasyon-sinem-dedetas-gozaltina-alindi-1107617701.html
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erdal beşikçioğlu, ankara
erdal beşikçioğlu, ankara

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var

07:16 30.07.2026 (güncellendi: 08:08 30.07.2026)
© AA / Erçin ErtürkErdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA / Erçin Ertürk
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Ayrıntılar geliyor
Ankara'da bu sabah yapılan yeni operasyonda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var.
Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.
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