https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/etimesgut-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-erdal-besikcioglu-dahil-gozaltilar-var-1107649469.html
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var
Sputnik Türkiye
Ankara'da bu sabah yapılan yeni operasyonda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T07:16+0300
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Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/uskudar-belediyesine-operasyon-sinem-dedetas-gozaltina-alindi-1107617701.html
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erdal beşikçioğlu, ankara
erdal beşikçioğlu, ankara
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var
07:16 30.07.2026 (güncellendi: 08:08 30.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'da bu sabah yapılan yeni operasyonda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var.
Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.