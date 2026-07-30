https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/etimesgut-belediyesine-operasyon-belediye-baskani-erdal-besikcioglu-dahil-gozaltilar-var-1107649469.html

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var

Sputnik Türkiye

Ankara'da bu sabah yapılan yeni operasyonda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T07:16+0300

2026-07-30T07:16+0300

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türki̇ye

erdal beşikçioğlu

ankara

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Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonda, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/uskudar-belediyesine-operasyon-sinem-dedetas-gozaltina-alindi-1107617701.html

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ankara

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erdal beşikçioğlu, ankara