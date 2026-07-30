https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/mecliste-13-madde-kabul-edildi-ogrenci-affi-akademisyenler-ve-vakif-universitelerine-yeni-kurallar-1107648058.html

Meclis'te 13 madde kabul edildi: Öğrenci affı, akademisyenler ve vakıf üniversitelerine yeni kurallar

Meclis'te 13 madde kabul edildi: Öğrenci affı, akademisyenler ve vakıf üniversitelerine yeni kurallar

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen öğrenci affı düzenlemesinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Son sınıf öğrencileri, uygulamadı eğitim ya da staj sebebiyle mezun... 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T03:48+0300

2026-07-30T03:48+0300

2026-07-30T03:48+0300

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TBMM Genel Kurulu'nda ele alınan yükseköğretime ilişkin kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Düzenlemeye göre, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin kurulda geçirdikleri süreler, meslekte geçirilmiş süre olarak kabul edilecek. Bu süreler terfi, birinci sınıfa ayrılma ve derece hesaplamalarında dikkate alınacak.75 yaşına kadar görev yapabileceklerEmeklilik yaş haddine ulaşan öğretim üyeleri, üniversitelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda görev yapmaları halinde 75 yaşını geçmemek şartıyla ikişer yıllık sözleşmeli olarak çalışmaya devam edebilecek.Yaş haddinden sonra sözleşmeli çalışan öğretim üyelerinin, kadrolu görevlerindeki özlük haklarının korunması sağlanacak.Türk Cumhuriyetlerine görevlendirme süresi uzatılabilecekTürk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki üniversitelerden davet alan öğretim elemanlarına 3 yıla kadar, uluslararası anlaşmalar kapsamındaki programlarda ise 5 yıla kadar izin verilebilecek.Son sınıf öğrencilerine ek sınav ve tamamlama hakkıAzami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı tanınacak.Uygulamalı eğitim ve intörnlük hakkıTeorik derslerini tamamlayan ancak uygulamalı eğitim veya intörnlük sürecini bitiremeyen öğrencilere eğitimlerini tamamlama imkanı sağlanacak.Akademik usulsüzlüklere ağır yaptırımlar geliyorBaşkalarının hazırladığı tez, makale, kitap veya projeleri kullanarak akademik unvan ya da diploma alanlara yönelik meslekten çıkarma ve unvanların geri alınması gibi yaptırımlar uygulanabilecek.Disiplin soruşturmalarında yeni dönemDisiplin soruşturmalarında kişilere yöneltilen iddialar açık şekilde bildirilecek. Savunma için en az 7 gün süre verilecek ve soruşturma dosyasını inceleme hakkı tanınacak.Sağlık alanındaki öğretim üyelerine ek ödeme düzenlemesiTıpta yan dal uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin ek ödeme tavanları, Sağlık Bakanlığındaki benzer görevlerde bulunanlarla uyumlu hale getirilecek.Ortak araştırma merkezlerine ilişkin düzenlemeOrtak araştırma merkezlerinde görev yapan öğretim elemanlarının ek ödemelerden yararlanmaya devam etmesi sağlanacak. Proje kapsamında alınan taşınırların kullanımına ilişkin kurallar belirlenecek.Vakıf üniversitelerine yeni yaptırım sistemiTeklifte vakıf üniversitelerine yönelik yaptırımlar da yeniden şekillendirilerek, uyarı, yeni bölüm açma kısıtlaması, kontenjan azaltılması, öğrenci alımının durdurulması ve faaliyet izninin kaldırılması gibi yaptırımlar uygulanabilecek.Mali yapısı eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek ölçüde bozulan vakıf üniversiteleri ise garantör üniversiteye veya YÖK'ün belirleyeceği bir devlet üniversitesine devredilebilecek.Üniversitelere ortak ofis ve yurt dışı birim kurma imkanıYükseköğretim kurumları ortak Teknoloji Transfer Ofisi kurabilecek. Devlet üniversiteleri de Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında akademik birim açabilecek.Yurt dışında yerleşke açılabilecekCumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'deki devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs, akademik birim ve eğitim programı açmasının önü açılıyor. Bu birimlerde görev yapacak akademik ve idari personelin çalışma usulleri de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.Akademik sahtecilik ve mevzuata aykırı eğitim faaliyetlerine ilişkin düzenlemeSahte diploma düzenleyenler, mevzuata aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenler ve akademik çalışmaları usulsüz şekilde hazırlayanlara yönelik cezai yaptırımlar uygulanacak.Bir madde tekliften çıkarıldıGenel Kurul görüşmeleri sırasında AK Parti'nin önergesiyle, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimi gören yabancı uyruklu kontenjanındaki hekimlere döner sermaye payı verilmemesine ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/ogrenci-affi-meclise-geliyor-hangi-yillari-kapsiyor-kimler-faydalanabilecek-1107552740.html

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