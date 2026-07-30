https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/netanyahu-iranin-hurmuz-bogazindaki-eylemlerini-ongormek-imkansizdi-1107659880.html

Netanyahu: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerini öngörmek imkansızdı

Netanyahu: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemlerini öngörmek imkansızdı

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı, savaş başlamadan önce İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki küresel ticarete yönelik hamlelerini tahmin etmenin mümkün olmadığını söyledi. İsrail’in alternatif güzargah olabileceğini ima etti.

2026-07-30T12:59+0300

2026-07-30T12:59+0300

2026-07-30T12:59+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

benyamin netanyahu

hürmüz boğazı

i̇srail

süveyş kanalı

i̇ran

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Netanyahu, ABD News haber kanalına verdiği röportajda, “Bunu yapabilecekleri aklıma geldi ama bunu yaparlarsa sonuçlarının ne olabileceğini göz önüne alırlar diye düşündüm ve bu kadarını kimse kesin olarak tahmin edemezdi” ifadelerini kullanırken “Şimdi herkes İran’ın dünya barışı için nasıl bir tehlike olduğunu anlıyor” iddiasında bulundu.İsrail Başbakanı, “enerjinin rota değiştirmesi durumunda Hürmüz Boğazı’nın önemini kaybedeceğini” savundu ve şunları ekledi:‘Boğazlar artık güçlü koz olmayacak’İsrail’in projeleriBu yılın başlarında, İsrail'in Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayacak yeni bir su yolu projesi üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre yaklaşık 258 kilometre uzunluğundaki kanal, Negev Çölü ile Akabe Körfezi'nin güney ucundan geçecek.İngiliz Daily Express gazetesi, geçici olarak 'Ben-Gurion Kanalı' adı verilen projenin, Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaretinde kritik öneme sahip Mısır'ın Süveyş Kanalı'na alternatif olmasının hedeflendiğini yazdı.Haberde, kanalın İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat Limanı'ndan başlayacağı, Ürdün sınırını takip ederek Gazze Şeridi'nin çevresinden ilerleyeceği ve Ölü Deniz güzergahı üzerinden Akdeniz'e ulaşmasının planlandığı belirtildi.Süveyş Kanalı'ndan yaklaşık 10 metre daha derin olması öngörülen su yolunun, 110 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğundaki büyük yük gemilerine geçiş imkanı sağlayacağı ifade edilirken, projenin maliyetinin yaklaşık 95.6 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/erdogandan-protokole-aninda-mudahale-irakli-bakanin-imzalamadigi-anlasma-torene-damga-vurdu-1107627584.html

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