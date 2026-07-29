https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/erdogandan-protokole-aninda-mudahale-irakli-bakanin-imzalamadigi-anlasma-torene-damga-vurdu-1107627584.html

Erdoğan'dan protokole anında müdahale: Iraklı bakanın imzalamadığı anlaşma törene damga vurdu

Erdoğan'dan protokole anında müdahale: Iraklı bakanın imzalamadığı anlaşma törene damga vurdu

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen resmi temaslarda imza töreni beklenmedik bir krizle gölgelendi. 4 anlaşmanın ardından törenin sona erdiğinin... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T12:30+0300

2026-07-29T12:30+0300

2026-07-29T12:30+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydinin ortak basın toplantısı öncesinde düzenlenen imza töreninde dikkat çeken bir protokol krizi yaşandı.Dört anlaşmanın imzalanmasının ardından sunucu tarafından törenin sona erdiğinin ilan edilmesi üzerine Erdoğan, "Bir yanlışlık olmasın, 5 anlaşma değil miydi?" diyerek sürece müdahale etti. Bu uyarının ardından törende kısa süreli bir belirsizlik yaşandı.Krizin nedeni Kalkınma Yolu Anlaşması çıktıYaşanan aksaklığın, Kalkınma Yolu Anlaşmasının Irak Ulaştırma Bakanı Vehb el-Haseni tarafından henüz imzalanmamış olmasından kaynaklandığı anlaşıldı.Kameralara yansıyan görüntülerde Irak Başbakanı Ali ez-Zeydinin, Iraklı bakana anlaşmayı neden imzalamadığını sorduğu ve tepki gösterdiği görüldü.İki lider dakikalarca görüştüYaşanan gelişmenin ardından Erdoğan ile ez-Zeydi arasında protokol alanında birkaç dakika süren değerlendirme gerçekleştirildi. Bu sırada kameralar, bakanların bulunduğu bölüme çevrildi.Görüşmenin ardından program planlandığı şekilde devam etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısındaki konuşmasını yaptı.Anlaşma basın toplantısından sonra imzalandıİmza töreninde tamamlanamayan Kalkınma Yolu Anlaşması, ortak basın toplantısının ardından iki ülkenin ulaştırma bakanları tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin huzurunda imzalanarak resmiyet kazandı.

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