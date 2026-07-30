https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/moskovadan-erivana-aeb-uyarisi-ekonomik-avantajlari-unutmayin-1107672624.html
Moskova’dan Erivan’a AEB uyarısı: Ekonomik avantajları unutmayın
Moskova’dan Erivan’a AEB uyarısı: Ekonomik avantajları unutmayın
Sputnik Türkiye
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Güney Kafkasya Demiryolu polemiği ve AB’ye yönelme tartışmaları sürerken, Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T22:51+0300
2026-07-30T22:51+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Güney Kafkasya Demiryolu’nun yönetimiyle ilgili meseleyi tahkime taşıyabilecekleri yönündeki çıkışına Moskova'dan yanıt geldi. Konuyu değerlendiren Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliğinden ve Rusya ile ticaretinden sağladığı büyük kazançlara dikkat çekti.Reşetnikov, Ermenistan’ın 2015’ten bu yana AEB sayesinde Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan pazarlarına serbest erişim sağladığını hatırlattı. Bu dönemde Ermenistan'ın AEB ülkelerine ihracatının 240 milyon dolardan 3.2 milyar dolara çıktığını belirten Bakan, ülkenin geleneksel ihracatının yüzde 80’inden fazlasının da bu pazarlara yapıldığını vurguladı.Doğalgaz tedariki konusuna da değinen Bakan, Rusya’nın Ermenistan’a gazın bin metreküpünü 177.5 dolardan sattığını, Avrupa’daki 600 doları aşan fiyatlara kıyasla bunun fiilen bir "sübvansiyon" olduğunu söyledi. Bu avantajlar sayesinde Erivan’ın yılda 120 milyon dolar tasarruf ettiğini dile getiren Reşetnikov, uzman öngörülerine göre AEB’den çıkılması halinde Ermenistan’ın Birlik ülkelerine ihracatının yüzde 60’tan fazla düşebileceğini ifade etti.Güney Kafkasya Demiryolu'nun bir Rus şirketi için “bedava” bir varlık olmadığını ve bugüne kadar 30 milyar rubleden fazla yatırım yapıldığını hatırlatan Reşetnikov, sözleşme yükümlülüklerinin tek taraflı değiştirilmesi durumunda tazminat talep edeceklerini kaydetti. Rus Bakan, AEB’nin Ermenistan olmadan da daha önce olduğu gibi yoluna başarıyla devam edebileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/svr-ab-ermenistani-rusya-ile-baglarini-koparmaya-zorluyor-1107598576.html
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maksim reşetnikov, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, rusya, moskova, ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), ab, belarus, kazakistan
maksim reşetnikov, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, rusya, moskova, ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), ab, belarus, kazakistan
Moskova’dan Erivan’a AEB uyarısı: Ekonomik avantajları unutmayın
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Güney Kafkasya Demiryolu polemiği ve AB’ye yönelme tartışmaları sürerken, Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliği sayesinde elde ettiği imkanları kaybetmesinin ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Güney Kafkasya Demiryolu’nun yönetimiyle ilgili meseleyi tahkime taşıyabilecekleri yönündeki çıkışına Moskova'dan yanıt geldi. Konuyu değerlendiren Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliğinden ve Rusya ile ticaretinden sağladığı büyük kazançlara dikkat çekti.
Reşetnikov, Ermenistan’ın 2015’ten bu yana AEB sayesinde Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan pazarlarına serbest erişim sağladığını hatırlattı. Bu dönemde Ermenistan'ın AEB ülkelerine ihracatının 240 milyon dolardan 3.2 milyar dolara çıktığını belirten Bakan, ülkenin geleneksel ihracatının yüzde 80’inden fazlasının da bu pazarlara yapıldığını vurguladı.
Doğalgaz tedariki konusuna da değinen Bakan, Rusya’nın Ermenistan’a gazın bin metreküpünü 177.5 dolardan sattığını, Avrupa’daki 600 doları aşan fiyatlara kıyasla bunun fiilen bir "sübvansiyon" olduğunu söyledi. Bu avantajlar sayesinde Erivan’ın yılda 120 milyon dolar tasarruf ettiğini dile getiren Reşetnikov, uzman öngörülerine göre AEB’den çıkılması halinde Ermenistan’ın Birlik ülkelerine ihracatının yüzde 60’tan fazla düşebileceğini ifade etti.
Güney Kafkasya Demiryolu'nun bir Rus şirketi için “bedava” bir varlık olmadığını ve bugüne kadar 30 milyar rubleden fazla yatırım yapıldığını hatırlatan Reşetnikov, sözleşme yükümlülüklerinin tek taraflı değiştirilmesi durumunda tazminat talep edeceklerini kaydetti. Rus Bakan, AEB’nin Ermenistan olmadan da daha önce olduğu gibi yoluna başarıyla devam edebileceğinin altını çizdi.