Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/moskovadan-erivana-aeb-uyarisi-ekonomik-avantajlari-unutmayin-1107672624.html
Moskova’dan Erivan’a AEB uyarısı: Ekonomik avantajları unutmayın
Moskova’dan Erivan’a AEB uyarısı: Ekonomik avantajları unutmayın
Sputnik Türkiye
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Güney Kafkasya Demiryolu polemiği ve AB’ye yönelme tartışmaları sürerken, Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik... 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T22:51+0300
2026-07-30T22:51+0300
dünya
maksim reşetnikov
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
rusya
moskova
ermenistan
avrasya ekonomik birliği (aeb)
ab
belarus
kazakistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103460/29/1034602912_0:119:2420:1480_1920x0_80_0_0_f178b7be2dcc1b7a7d40630db601ce0f.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Güney Kafkasya Demiryolu’nun yönetimiyle ilgili meseleyi tahkime taşıyabilecekleri yönündeki çıkışına Moskova'dan yanıt geldi. Konuyu değerlendiren Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliğinden ve Rusya ile ticaretinden sağladığı büyük kazançlara dikkat çekti.Reşetnikov, Ermenistan’ın 2015’ten bu yana AEB sayesinde Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan pazarlarına serbest erişim sağladığını hatırlattı. Bu dönemde Ermenistan'ın AEB ülkelerine ihracatının 240 milyon dolardan 3.2 milyar dolara çıktığını belirten Bakan, ülkenin geleneksel ihracatının yüzde 80’inden fazlasının da bu pazarlara yapıldığını vurguladı.Doğalgaz tedariki konusuna da değinen Bakan, Rusya’nın Ermenistan’a gazın bin metreküpünü 177.5 dolardan sattığını, Avrupa’daki 600 doları aşan fiyatlara kıyasla bunun fiilen bir "sübvansiyon" olduğunu söyledi. Bu avantajlar sayesinde Erivan’ın yılda 120 milyon dolar tasarruf ettiğini dile getiren Reşetnikov, uzman öngörülerine göre AEB’den çıkılması halinde Ermenistan’ın Birlik ülkelerine ihracatının yüzde 60’tan fazla düşebileceğini ifade etti.Güney Kafkasya Demiryolu'nun bir Rus şirketi için “bedava” bir varlık olmadığını ve bugüne kadar 30 milyar rubleden fazla yatırım yapıldığını hatırlatan Reşetnikov, sözleşme yükümlülüklerinin tek taraflı değiştirilmesi durumunda tazminat talep edeceklerini kaydetti. Rus Bakan, AEB’nin Ermenistan olmadan da daha önce olduğu gibi yoluna başarıyla devam edebileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/svr-ab-ermenistani-rusya-ile-baglarini-koparmaya-zorluyor-1107598576.html
rusya
moskova
ermenistan
belarus
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103460/29/1034602912_144:0:2277:1600_1920x0_80_0_0_6cbce6c0ed9bc85b95ba144900d23c9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maksim reşetnikov, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, rusya, moskova, ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), ab, belarus, kazakistan
maksim reşetnikov, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, rusya, moskova, ermenistan, avrasya ekonomik birliği (aeb), ab, belarus, kazakistan

Moskova’dan Erivan’a AEB uyarısı: Ekonomik avantajları unutmayın

22:51 30.07.2026
© AAErmenistan Savunma Bakanı: Rusya’dan yeni savunma kredisi talep edebiliriz
Ermenistan Savunma Bakanı: Rusya’dan yeni savunma kredisi talep edebiliriz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA
Abone ol
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Güney Kafkasya Demiryolu polemiği ve AB’ye yönelme tartışmaları sürerken, Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliği sayesinde elde ettiği imkanları kaybetmesinin ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Güney Kafkasya Demiryolu’nun yönetimiyle ilgili meseleyi tahkime taşıyabilecekleri yönündeki çıkışına Moskova'dan yanıt geldi. Konuyu değerlendiren Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliğinden ve Rusya ile ticaretinden sağladığı büyük kazançlara dikkat çekti.
Reşetnikov, Ermenistan’ın 2015’ten bu yana AEB sayesinde Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan pazarlarına serbest erişim sağladığını hatırlattı. Bu dönemde Ermenistan'ın AEB ülkelerine ihracatının 240 milyon dolardan 3.2 milyar dolara çıktığını belirten Bakan, ülkenin geleneksel ihracatının yüzde 80’inden fazlasının da bu pazarlara yapıldığını vurguladı.
Doğalgaz tedariki konusuna da değinen Bakan, Rusya’nın Ermenistan’a gazın bin metreküpünü 177.5 dolardan sattığını, Avrupa’daki 600 doları aşan fiyatlara kıyasla bunun fiilen bir "sübvansiyon" olduğunu söyledi. Bu avantajlar sayesinde Erivan’ın yılda 120 milyon dolar tasarruf ettiğini dile getiren Reşetnikov, uzman öngörülerine göre AEB’den çıkılması halinde Ermenistan’ın Birlik ülkelerine ihracatının yüzde 60’tan fazla düşebileceğini ifade etti.
Güney Kafkasya Demiryolu'nun bir Rus şirketi için “bedava” bir varlık olmadığını ve bugüne kadar 30 milyar rubleden fazla yatırım yapıldığını hatırlatan Reşetnikov, sözleşme yükümlülüklerinin tek taraflı değiştirilmesi durumunda tazminat talep edeceklerini kaydetti. Rus Bakan, AEB’nin Ermenistan olmadan da daha önce olduğu gibi yoluna başarıyla devam edebileceğinin altını çizdi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
DÜNYA
SVR: AB, Ermenistan'ı Rusya ile bağlarını koparmaya zorluyor
28 Temmuz, 14:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала