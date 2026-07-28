https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/svr-ab-ermenistani-rusya-ile-baglarini-koparmaya-zorluyor-1107598576.html
SVR: AB, Ermenistan'ı Rusya ile bağlarını koparmaya zorluyor
SVR: AB, Ermenistan'ı Rusya ile bağlarını koparmaya zorluyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği'nin Erivan yönetiminden stratejik sektörlerdeki Rus iş dünyasının varlığını azaltmasını istediğini, ancak... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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SVR tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'a yönelik politikalarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.Açıklamada, Brüksel'in Nikol Paşinyanhükümetinden stratejik sektörlerdeki Rus iş dünyasının varlığını azaltmasını, Moskova ile insani ve kültürel bağlarını koparmasını ve bu politikalara karşı çıkan iç muhalefeti bastırmasını talep ettiği ifade edildi.‘Ermenistan'ın AİB'den ayrılması kriz getirir’SVR'ye ulaşan bilgilere dayandırılan açıklamada, AB yetkililerinin Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nden (AEB) çıkması durumunda ülkede derin bir ekonomik krizin kaçınılmaz olacağını bildiği aktarıldı.Açıklamada, Avrasya entegrasyonundan elde edilen gelirlerin sıfırlanması halinde ortaya çıkacak milyarlarca dolarlık zararın AB tarafından karşılanamayacağı ifade edildi. Avrupa Birliği içinde derinleşen ekonomik sorunların ve yaptırım politikalarının Brüksel'in bu tür bir mali desteği sağlamasına engel olacağı kaydedildi.‘Avrupa ülkeleri pazarlarını açmaya hazır değil’Açıklamada ayrıca, birçok Avrupa ülkesinin kendi üreticilerini korumak adına Ermenistan ürünlerine pazarlarını açmaya hazır olmadıklarını AB yönetimine ilettiği belirtildi.SVR, Brüksel'in yardım süreçlerindeki aksamaları "AB'ye katılımın tamamen Erivan'ın performansına ve Avrupa entegrasyonu yolundaki başarılarına bağlı olduğu" söylemiyle gerekçelendirmeyi planladığını ifade edildi. Ayrıca vize serbestisi vaatleri ve diplomatik söylemlerle Erivan yönetiminin bu doğrultuda teşvik edilmeye çalışıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/ukrayna-ordusu-kostantinovkadan-tahliye-edilen-sivillere-saldirdi-1107597999.html
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rusya, ermenistan, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa birliği, ab, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb)
rusya, ermenistan, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), avrupa birliği, ab, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb)
SVR: AB, Ermenistan'ı Rusya ile bağlarını koparmaya zorluyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği'nin Erivan yönetiminden stratejik sektörlerdeki Rus iş dünyasının varlığını azaltmasını istediğini, ancak Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nden ayrılması halinde yaşanacak ekonomik kayıpları telafi edemeyeceğini bildirdi.
SVR tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'a yönelik politikalarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Açıklamada, Brüksel'in Nikol Paşinyanhükümetinden stratejik sektörlerdeki Rus iş dünyasının varlığını azaltmasını, Moskova ile insani ve kültürel bağlarını koparmasını ve bu politikalara karşı çıkan iç muhalefeti bastırmasını talep ettiği ifade edildi.
‘Ermenistan'ın AİB'den ayrılması kriz getirir’
SVR'ye ulaşan bilgilere dayandırılan açıklamada, AB yetkililerinin Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nden (AEB) çıkması durumunda ülkede derin bir ekonomik krizin kaçınılmaz olacağını bildiği aktarıldı.
Açıklamada, Avrasya entegrasyonundan elde edilen gelirlerin sıfırlanması halinde ortaya çıkacak milyarlarca dolarlık zararın AB tarafından karşılanamayacağı ifade edildi. Avrupa Birliği içinde derinleşen ekonomik sorunların ve yaptırım politikalarının Brüksel'in bu tür bir mali desteği sağlamasına engel olacağı kaydedildi.
‘Avrupa ülkeleri pazarlarını açmaya hazır değil’
Açıklamada ayrıca, birçok Avrupa ülkesinin kendi üreticilerini korumak adına Ermenistan ürünlerine pazarlarını açmaya hazır olmadıklarını AB yönetimine ilettiği belirtildi.
SVR, Brüksel'in yardım süreçlerindeki aksamaları "AB'ye katılımın tamamen Erivan'ın performansına ve Avrupa entegrasyonu yolundaki başarılarına bağlı olduğu" söylemiyle gerekçelendirmeyi planladığını ifade edildi. Ayrıca vize serbestisi vaatleri ve diplomatik söylemlerle Erivan yönetiminin bu doğrultuda teşvik edilmeye çalışıldığı kaydedildi.