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Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
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Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kuzey ege
yalova
meteoroloji
rüzgar
şiddetli rüzgar
fırtına
denizde fırtına uyarısı
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Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu. Yetkililer İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Yarın ve cumartesi etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın, yarın kuzeyden İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.İstanbul, Bursa, Yalova ve Çanakkale dikkat Rüzgarın, yarın ve cumartesi günü Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bakanlik-yangin-riski-tasiyan-9-ildeki-vatandaslari-mesajla-uyardi-dikkatli-olun-1107658681.html
türki̇ye
kuzey ege
yalova
denizde fırtına uyarısı
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kuzey ege, yalova, meteoroloji, rüzgar, şiddetli rüzgar, fırtına, denizde fırtına uyarısı
kuzey ege, yalova, meteoroloji, rüzgar, şiddetli rüzgar, fırtına, denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı

13:40 30.07.2026 (güncellendi: 14:07 30.07.2026)
© AA / Murat Şengülİstanbul fırtına
İstanbul fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA / Murat Şengül
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Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu. Yetkililer İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yarın ve cumartesi etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın, yarın kuzeyden İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul, Bursa, Yalova ve Çanakkale dikkat

Rüzgarın, yarın ve cumartesi günü Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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