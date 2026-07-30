https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/meteoroloji-alarm-verdi-marmara-ve-kuzey-egede-firtina-uyarisi-1107660904.html
Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T13:40+0300
2026-07-30T13:40+0300
2026-07-30T14:07+0300
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meteoroloji
rüzgar
şiddetli rüzgar
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denizde fırtına uyarısı
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Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu. Yetkililer İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Yarın ve cumartesi etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın, yarın kuzeyden İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.İstanbul, Bursa, Yalova ve Çanakkale dikkat Rüzgarın, yarın ve cumartesi günü Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bakanlik-yangin-riski-tasiyan-9-ildeki-vatandaslari-mesajla-uyardi-dikkatli-olun-1107658681.html
türki̇ye
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yalova
denizde fırtına uyarısı
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kuzey ege, yalova, meteoroloji, rüzgar, şiddetli rüzgar, fırtına, denizde fırtına uyarısı
kuzey ege, yalova, meteoroloji, rüzgar, şiddetli rüzgar, fırtına, denizde fırtına uyarısı
Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
13:40 30.07.2026 (güncellendi: 14:07 30.07.2026)
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu. Yetkililer İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Yarın ve cumartesi etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın, yarın kuzeyden İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
İstanbul, Bursa, Yalova ve Çanakkale dikkat
Rüzgarın, yarın ve cumartesi günü Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.