https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/meteoroloji-alarm-verdi-marmara-ve-kuzey-egede-firtina-uyarisi-1107660904.html

Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı

Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T13:40+0300

2026-07-30T13:40+0300

2026-07-30T14:07+0300

türki̇ye

kuzey ege

yalova

meteoroloji

rüzgar

şiddetli rüzgar

fırtına

denizde fırtına uyarısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107480588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53180150d84ed995ed59ec45be6542a9.jpg

Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu. Yetkililer İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Yarın ve cumartesi etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın, yarın kuzeyden İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.İstanbul, Bursa, Yalova ve Çanakkale dikkat Rüzgarın, yarın ve cumartesi günü Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bakanlik-yangin-riski-tasiyan-9-ildeki-vatandaslari-mesajla-uyardi-dikkatli-olun-1107658681.html

türki̇ye

kuzey ege

yalova

denizde fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey ege, yalova, meteoroloji, rüzgar, şiddetli rüzgar, fırtına, denizde fırtına uyarısı