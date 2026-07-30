Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bakanlik-yangin-riski-tasiyan-9-ildeki-vatandaslari-mesajla-uyardi-dikkatli-olun-1107658681.html
Bakanlık, yangın riski taşıyan 9 ildeki vatandaşları mesajla uyardı: Dikkatli olun!
Bakanlık, yangın riski taşıyan 9 ildeki vatandaşları mesajla uyardı: Dikkatli olun!
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan 9 ilde yaşayan vatandaşlara uyarı mesajı göndererek dikkatli olunmasını istedi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T12:34+0300
2026-07-30T12:34+0300
türki̇ye
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
çanakkale
balıkesir
i̇zmir
antalya
yangın felaketi
yangın söndürme
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107624974_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_eda51841868eb998e75782d48c313a41.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı göndererek 'dikkatli olun' dedi. Dikkat bulunduğunuz alanda orman yangını çok yüksek Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına, uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/mugla-seydikemerde-orman-yangini-ruzgarla-buyudu-fethiye-antalya-yolu-ulasima-kapandi-1107623779.html
türki̇ye
çanakkale
balıkesir
i̇zmir
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107624974_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_46a3f5987f054119e9452a21a873b9b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, çanakkale, balıkesir, i̇zmir, antalya, yangın felaketi, yangın söndürme, yangın
orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, çanakkale, balıkesir, i̇zmir, antalya, yangın felaketi, yangın söndürme, yangın

Bakanlık, yangın riski taşıyan 9 ildeki vatandaşları mesajla uyardı: Dikkatli olun!

12:34 30.07.2026
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı
Muğla Seydikemer'de orman yangını rüzgarla büyüdü: Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
© AA / Ali Rıza Akkır
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan 9 ilde yaşayan vatandaşlara uyarı mesajı göndererek dikkatli olunmasını istedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı göndererek 'dikkatli olun' dedi.

Dikkat bulunduğunuz alanda orman yangını çok yüksek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına, uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."
Muğla Seydikemer'de orman yangını: Fethiye-Antalya yolu kapatıldı, devlet hastanesi ve evler tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
TÜRKİYE
Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalova'da alevlerle mücadele: Evler tahliye edildi, karayolları ulaşıma kapatıldı
Dün, 11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала