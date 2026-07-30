https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bakanlik-yangin-riski-tasiyan-9-ildeki-vatandaslari-mesajla-uyardi-dikkatli-olun-1107658681.html

Bakanlık, yangın riski taşıyan 9 ildeki vatandaşları mesajla uyardı: Dikkatli olun!

Bakanlık, yangın riski taşıyan 9 ildeki vatandaşları mesajla uyardı: Dikkatli olun!

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan 9 ilde yaşayan vatandaşlara uyarı mesajı göndererek dikkatli olunmasını istedi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-30T12:34+0300

2026-07-30T12:34+0300

2026-07-30T12:34+0300

türki̇ye

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tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı göndererek 'dikkatli olun' dedi. Dikkat bulunduğunuz alanda orman yangını çok yüksek Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına, uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/mugla-seydikemerde-orman-yangini-ruzgarla-buyudu-fethiye-antalya-yolu-ulasima-kapandi-1107623779.html

türki̇ye

çanakkale

balıkesir

i̇zmir

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