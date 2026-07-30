https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/bakanlik-yangin-riski-tasiyan-9-ildeki-vatandaslari-mesajla-uyardi-dikkatli-olun-1107658681.html
Bakanlık, yangın riski taşıyan 9 ildeki vatandaşları mesajla uyardı: Dikkatli olun!
Bakanlık, yangın riski taşıyan 9 ildeki vatandaşları mesajla uyardı: Dikkatli olun!
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Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan 9 ilde yaşayan vatandaşlara uyarı mesajı göndererek dikkatli olunmasını istedi. 30.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-30T12:34+0300
2026-07-30T12:34+0300
2026-07-30T12:34+0300
türki̇ye
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
çanakkale
balıkesir
i̇zmir
antalya
yangın felaketi
yangın söndürme
yangın
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Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı göndererek 'dikkatli olun' dedi. Dikkat bulunduğunuz alanda orman yangını çok yüksek Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına, uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/mugla-seydikemerde-orman-yangini-ruzgarla-buyudu-fethiye-antalya-yolu-ulasima-kapandi-1107623779.html
türki̇ye
çanakkale
balıkesir
i̇zmir
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orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, çanakkale, balıkesir, i̇zmir, antalya, yangın felaketi, yangın söndürme, yangın
orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, çanakkale, balıkesir, i̇zmir, antalya, yangın felaketi, yangın söndürme, yangın
Bakanlık, yangın riski taşıyan 9 ildeki vatandaşları mesajla uyardı: Dikkatli olun!
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan 9 ilde yaşayan vatandaşlara uyarı mesajı göndererek dikkatli olunmasını istedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı göndererek 'dikkatli olun' dedi.
Dikkat bulunduğunuz alanda orman yangını çok yüksek
Bakanlıktan yapılan açıklamada, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına, uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112'yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."