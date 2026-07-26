https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/ogrenci-affi-meclise-geliyor-hangi-yillari-kapsiyor-kimler-faydalanabilecek-1107552740.html
Öğrenci affı Meclis'e geliyor: Hangi yılları kapsıyor, kimler faydalanabilecek?
Öğrenci affı Meclis'e geliyor: Hangi yılları kapsıyor, kimler faydalanabilecek?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada öğrenci affı düzenlemesini görüşecek. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T12:32+0300
2026-07-26T12:32+0300
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meclis genel kurulu
öğrenci affı
üniversite
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Meclis Genel Kurulu, yeni haftada öğrenci affı düzenlemesini görüşecek.Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler dört ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek.Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden iki ay içerisinde aftan faydalanabilecek.Emekli öğretim üyelerine yeni hakTeklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak iki yıl daha ders verme imkanı da tanınıyor.Uzun zamandır tartışma konusu olan tez sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor.Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor.Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/tbmmde-bu-hafta-en-dusuk-emekli-ayligi-18-yas-alti-suclulara-yonelik-duzenleme-ve-ogrenci-affi-1107364563.html
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emekli, meclis, meclis genel kurulu, öğrenci affı, üniversite
emekli, meclis, meclis genel kurulu, öğrenci affı, üniversite
Öğrenci affı Meclis'e geliyor: Hangi yılları kapsıyor, kimler faydalanabilecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada öğrenci affı düzenlemesini görüşecek.
Meclis Genel Kurulu, yeni haftada öğrenci affı düzenlemesini görüşecek.
Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler dört ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek.
Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden iki ay içerisinde aftan faydalanabilecek.
Emekli öğretim üyelerine yeni hak
Teklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak iki yıl daha ders verme imkanı da tanınıyor.
Uzun zamandır tartışma konusu olan tez sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor.
Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor.
Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılıyor.