https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/ogrenci-affi-meclise-geliyor-hangi-yillari-kapsiyor-kimler-faydalanabilecek-1107552740.html

Öğrenci affı Meclis'e geliyor: Hangi yılları kapsıyor, kimler faydalanabilecek?

Öğrenci affı Meclis'e geliyor: Hangi yılları kapsıyor, kimler faydalanabilecek?

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada öğrenci affı düzenlemesini görüşecek. 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T12:32+0300

2026-07-26T12:32+0300

2026-07-26T12:32+0300

türki̇ye

emekli

meclis

meclis genel kurulu

öğrenci affı

üniversite

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Meclis Genel Kurulu, yeni haftada öğrenci affı düzenlemesini görüşecek.Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler dört ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek.Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden iki ay içerisinde aftan faydalanabilecek.Emekli öğretim üyelerine yeni hakTeklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak iki yıl daha ders verme imkanı da tanınıyor.Uzun zamandır tartışma konusu olan tez sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor.Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor.Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/tbmmde-bu-hafta-en-dusuk-emekli-ayligi-18-yas-alti-suclulara-yonelik-duzenleme-ve-ogrenci-affi-1107364563.html

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